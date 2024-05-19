Видео нокдауна Фьюри после серии ударов Усика
Ближе к концу девятого раунда украинский боксер Александр Усик отправил в нокдаун британца Тайсона Фьюри. К этому привела серия ударов, по ходу которых Фьюри неоднократно хватался за канаты. В ходе очередного двойного удара в исполнении Усика вмешался рефери, хотя сам британец не упал на настил ринга. После короткого отсчета судьи прозвучал гонг об окончании раунда.
Ранее в воскресенье Усик одержал победу над Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок завершился победой украинца раздельным решением судей.
Таким образом, непобежденный Усик отобрал у Фьюри чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Для Фьюри это первое поражение в карьере.
Бой Фьюри и Усика являлся одним из самых ожидаемых событий спорта в этом году. Поединок должен был пройти ранее, но неоднократно переносился. Контракты на бой были подписаны еще в сентябре прошлого года, он ожидался 23 декабря, но эту дату в итоге не подтвердили. Потом бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде, но был перенесен из-за того, что британец получил рассечение на тренировке.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки