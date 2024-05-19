 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Видео нокдауна Фьюри после серии ударов Усика

В девятом раунде Тайсон Фьюри был близок к нокауту. Однако в его пользу сыграли два фактора — судья, приостановивший бой, и оставшееся время после его возобновления
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри (Фото: Larry Burton / Global look press)

Ближе к концу девятого раунда украинский боксер Александр Усик отправил в нокдаун британца Тайсона Фьюри. К этому привела серия ударов, по ходу которых Фьюри неоднократно хватался за канаты. В ходе очередного двойного удара в исполнении Усика вмешался рефери, хотя сам британец не упал на настил ринга. После короткого отсчета судьи прозвучал гонг об окончании раунда.

Ранее в воскресенье Усик одержал победу над Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок завершился победой украинца раздельным решением судей.

Таким образом, непобежденный Усик отобрал у Фьюри чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Для Фьюри это первое поражение в карьере.

Фьюри не принял поражение от Усика и потребовал «немедленно» реванш
Спорт
Тайсон Фьюри

Бой Фьюри и Усика являлся одним из самых ожидаемых событий спорта в этом году. Поединок должен был пройти ранее, но неоднократно переносился. Контракты на бой были подписаны еще в сентябре прошлого года, он ожидался 23 декабря, но эту дату в итоге не подтвердили. Потом бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде, но был перенесен из-за того, что британец получил рассечение на тренировке.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Александр Усик Тайсон Фьюри бокс

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Фьюри не принял поражение от Усика и потребовал «немедленно» реванш
Спорт
Зеленский поздравил Усика словами «украинцы бьют мощно»
Спорт
Усик обратился к покойному отцу после исторической победы над Фьюри
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
В Одессе и Харькове раздались взрывы Политика, 05:05
Стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри Спорт, 04:52
В Славянске-на-Кубани беспилотник упал на территории НПЗ Политика, 04:46
Губернатор Ленобласти объяснил взрыв на Выборгской нефтебазе Политика, 04:42
Bild сообщил о запросе главы Минобороны ФРГ еще €3,8 млрд для Украины Политика, 04:28
Протестующие в Тбилиси сожгли флаги России и «Грузинской мечты» Политика, 04:21
Видео нокдауна Фьюри после серии ударов Усика Спорт, 04:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгородской области из-за падения дрона загорелась крыша храма Политика, 03:53
Жителей Курской области предупредили об опасности атаки беспилотников Политика, 03:35
Фьюри не принял поражение от Усика и потребовал «немедленно» реванш Спорт, 03:29
Зеленский поздравил Усика словами «украинцы бьют мощно» Спорт, 03:24
Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР Общество, 03:16
Усик обратился к покойному отцу после исторической победы над Фьюри Спорт, 03:15
Воронежский губернатор предупредил об опасности атаки дронов Политика, 02:42