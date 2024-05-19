Видео нокдауна Фьюри после серии ударов Усика

В девятом раунде Тайсон Фьюри был близок к нокауту. Однако в его пользу сыграли два фактора — судья, приостановивший бой, и оставшееся время после его возобновления

Тайсон Фьюри (Фото: Larry Burton / Global look press)

Ближе к концу девятого раунда украинский боксер Александр Усик отправил в нокдаун британца Тайсона Фьюри. К этому привела серия ударов, по ходу которых Фьюри неоднократно хватался за канаты. В ходе очередного двойного удара в исполнении Усика вмешался рефери, хотя сам британец не упал на настил ринга. После короткого отсчета судьи прозвучал гонг об окончании раунда.

Ранее в воскресенье Усик одержал победу над Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Поединок завершился победой украинца раздельным решением судей.

Таким образом, непобежденный Усик отобрал у Фьюри чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и сохранил свои пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Для Фьюри это первое поражение в карьере.

Бой Фьюри и Усика являлся одним из самых ожидаемых событий спорта в этом году. Поединок должен был пройти ранее, но неоднократно переносился. Контракты на бой были подписаны еще в сентябре прошлого года, он ожидался 23 декабря, но эту дату в итоге не подтвердили. Потом бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде, но был перенесен из-за того, что британец получил рассечение на тренировке.