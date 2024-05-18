Рэпер Дрейк поставил $565 тыс. на победу Фьюри над Усиком
Обладатель пяти премий Grammy канадский рэпер Дрейк поставил $565 тыс. на победу британца Тайсона Фьюри над украинцем Александром Усиком в предстоящем поединке за звание абсолютного чемпионата мира по боксу в супертяжелом весе.
Дрейк выложил в сторис в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) скриншот со своей ставкой с коэффициентом 1,77. Победа Фьюри может принести Дрейку чуть больше $1 млн.
Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в субботу, 18 мая. Фьюри — чемпион мира по версии WBC, Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.
Канадский музыкант, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим «проклятием» — спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которых делает ставки, часто после этого проигрывают.
В частности, этом году Дрейк потерял $700 тыс. из-за поражения чемпиона UFC Шона Стриклэнда от южноафриканца Дрикуса дю Плесси и $600 тыс. из-за поражения экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну от Энтони Джошуа в боксерском поединке.
Среди других «жертв проклятия» Дрейка называют ирландского бойца Конора Макгрегора (проиграл Хабибу Нурмагомедову), сборную Канады по футболу (вылетела с чемпионата мира в Катаре без единой победы), пилота «Формулы-1» Шарля Леклера (сломался мотор, когда он лидировал в гонке), теннисистку Серену Уильямс (не смогла выиграть все четыре «Больших шлема» за год, проиграв в полуфинале US Open, на который пришел Дрейк).
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