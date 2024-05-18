 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Спорт ,  
0 

Рэпер Дрейк поставил $565 тыс. на победу Фьюри над Усиком

Рэпер Дрейк поставил $565 тыс. на победу Фьюри над Усиком в чемпионском бою
Канадский рэпер сделал ставку с коэффициентом 1,77. Дрейк известен своим «проклятием» — команды и спортсмены, которых он поддерживает, часто после этого проигрывают
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Обладатель пяти премий Grammy канадский рэпер Дрейк поставил $565 тыс. на победу британца Тайсона Фьюри над украинцем Александром Усиком в предстоящем поединке за звание абсолютного чемпионата мира по боксу в супертяжелом весе.

Дрейк выложил в сторис в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) скриншот со своей ставкой с коэффициентом 1,77. Победа Фьюри может принести Дрейку чуть больше $1 млн.

Поединок пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в субботу, 18 мая. Фьюри — чемпион мира по версии WBC, Усику принадлежат пояса WBA, WBO и IBF.

Главный бой века. Что нужно знать о поединке Фьюри — Усик
Спорт
Тайсон Фьюри и Александр Усик

Канадский музыкант, регулярно делающий крупные ставки на спортивные соревнования, известен своим «проклятием» — спортсмены и команды, которых он поддерживает или на которых делает ставки, часто после этого проигрывают.

В частности, этом году Дрейк потерял $700 тыс. из-за поражения чемпиона UFC Шона Стриклэнда от южноафриканца Дрикуса дю Плесси и $600 тыс. из-за поражения экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну от Энтони Джошуа в боксерском поединке.

Среди других «жертв проклятия» Дрейка называют ирландского бойца Конора Макгрегора (проиграл Хабибу Нурмагомедову), сборную Канады по футболу (вылетела с чемпионата мира в Катаре без единой победы), пилота «Формулы-1» Шарля Леклера (сломался мотор, когда он лидировал в гонке), теннисистку Серену Уильямс (не смогла выиграть все четыре «Больших шлема» за год, проиграв в полуфинале US Open, на который пришел Дрейк).

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Тайсон Фьюри Александр Усик

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Фьюри перевесил Усика перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
Спорт
Фьюри отказался смотреть в глаза Усику во время битвы взглядов
Спорт
Отец Фьюри разбил лицо, ударив головой члена команды Усика
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
«Спартак» объявил об уходе капитана команды Джикии Спорт, 14:04
Рэпер Дрейк поставил $565 тыс. на победу Фьюри над Усиком Спорт, 14:03
Украина заочно предъявила обвинения Бортникову и Золотову по делу Майдана Политика, 13:47
Нефтяной танкер загорелся у берегов Йемена после ракетного удара Политика, 13:37
Футболиста «Манчестер Сити» Фодена признали лучшим игроком сезона в АПЛ Спорт, 13:26
На главу Алагирского района Северной Осетии завели уголовное дело Политика, 13:25
Минобороны объявило о взятии села Старица в Харьковской области Политика, 13:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский рассказал о наличии только 25% необходимых Украине средств ПВО Политика, 13:04
«Динамо» впервые с введения Fan ID собрало аншлаг в матче РПЛ Спорт, 13:02
Российский клуб сыграет в чемпионате Белоруссии по хоккею Спорт, 12:51
ЦБ назвал сроки маркировки на бирже компаний, не раскрывающих информацию Финансы, 12:45
В Белгороде прогремели взрывы Политика, 12:38
Минздрав Киргизии сообщил о 29 пострадавших после митинга в Бишкеке Общество, 12:37
В Европе призвали банки ускорить уход из России Бизнес, 12:35