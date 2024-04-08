Касаткина вернулась в топ-10 теннисисток сезона после разгрома в США
Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 17-й на 10-ю строчку в обновленной версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), которая опубликована на сайте организации.
Касаткина накануне крупно уступила американке Даниэль Коллинз в финале турнира WTA-500 в американском Чарльстоне (Южная Каролина) — 2:6, 1:6. Россиянка проиграла уже третий решающий поединок в этом сезоне.
Коллинз, выигравшая второй турнир подряд, поднялась с седьмого на четвертое место.
Чемпионская гонка определяет лучших теннисисток сезона, которые в ноябре сыграют на Итоговом турнире в Эр-Рияде.
В январе и феврале Касаткина уже была в топ-10 чемпионской гонки.
В рейтинге WTA Касаткина осталась 11-й, по строчке потеряли Екатерина Александова (16), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (22), Анастасия Потапова (36) и Мирра Андреева (39).
Анна Калинская (26) и Мария Тимофеева (95) потеряли по два места, Элина Аванесян (67) — три, Диана Шнайдер (62) и Камилла Рахимова (96) — по четыре.