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Касаткина вернулась в топ-10 теннисисток сезона после разгрома в США

Касаткина поднялась в топ-10 чемпионской гонки после финала турнира в Чарльстоне
Дарья Касаткина в третий раз в этом году не смогла выиграть решающий матч, уступив в финале в Чарльстоне Даниэль Коллинз. В чемпионской гонке она вернулась в топ-10, но при этом осталась 11-й ракеткой мира
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Elsa / Getty Images)

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась с 17-й на 10-ю строчку в обновленной версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), которая опубликована на сайте организации.

Касаткина накануне крупно уступила американке Даниэль Коллинз в финале турнира WTA-500 в американском Чарльстоне (Южная Каролина) — 2:6, 1:6. Россиянка проиграла уже третий решающий поединок в этом сезоне.

Коллинз, выигравшая второй турнир подряд, поднялась с седьмого на четвертое место.

Чемпионская гонка определяет лучших теннисисток сезона, которые в ноябре сыграют на Итоговом турнире в Эр-Рияде.

В январе и феврале Касаткина уже была в топ-10 чемпионской гонки.

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В рейтинге WTA Касаткина осталась 11-й, по строчке потеряли Екатерина Александова (16), Людмила Самсонова (17), Анастасия Павлюченкова (22), Анастасия Потапова (36) и Мирра Андреева (39).

Анна Калинская (26) и Мария Тимофеева (95) потеряли по два места, Элина Аванесян (67) — три, Диана Шнайдер (62) и Камилла Рахимова (96) — по четыре.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Дарья Касаткина
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