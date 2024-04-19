С бывшего клуба Слуцкого сняли 18 очков в чемпионате Нидерландов

Такое наказание на «Витесс» было наложено за несоблюдение лицензионных правил. Команда, которую в 2018–2019 годах тренировал Леонид Слуцкий, впервые за 35 лет покинет высший дивизион чемпионата страны

Фото: Thomas Bakker / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

С футбольного клуба «Витесс» сняли 18 очков в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов. Такое решение принял независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), сообщается на сайте KNVB.

Причиной наказания стало многократное невыполнение «Витессом» требований лицензионных правил.

Из-за снятия очков «Витесс», который и так был на последнем месте в Эредивизи, лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата страны. Теперь у клуба минус одно очко после 30 туров.

Арнемский клуб не будет обжаловать свой наказание, в «Витессе» заявили, что хотят сосредоточить свои силы на сохранении профессиональной лицензии на следующий сезон.

«Хотя это темный день для «Витесса», но это суровая реальность. Ведь такое наказание было неизбежно. С другой стороны — и я очень хочу всем это ясно дать понять — мы чрезвычайно рады той возможности, которая нам предоставляется, чтобы сохранить лицензию. <...> Мы цепляемся за это и будем продолжать в том же духе. Я уже говорил: «Витесс» не должен и не может исчезнуть!» — заявил временно исполняющий обязанности генерального директора клуба Эдвин Рейнтьес.

«Витесс» покинет высший дивизион впервые за 35 лет. На счету команды было третье место в чемпионате Нидерландов (сезон 1997/98) и Кубок страны (2016/17), клуб неоднократно выступал в еврокубках. С марта 2018 года по ноябрь 2019 года главным тренером «Витесса» был россиянин Леонид Слуцкий.