С бывшего клуба Слуцкого сняли 18 очков в чемпионате Нидерландов
С футбольного клуба «Витесс» сняли 18 очков в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов. Такое решение принял независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), сообщается на сайте KNVB.
Причиной наказания стало многократное невыполнение «Витессом» требований лицензионных правил.
Из-за снятия очков «Витесс», который и так был на последнем месте в Эредивизи, лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата страны. Теперь у клуба минус одно очко после 30 туров.
Арнемский клуб не будет обжаловать свой наказание, в «Витессе» заявили, что хотят сосредоточить свои силы на сохранении профессиональной лицензии на следующий сезон.
«Хотя это темный день для «Витесса», но это суровая реальность. Ведь такое наказание было неизбежно. С другой стороны — и я очень хочу всем это ясно дать понять — мы чрезвычайно рады той возможности, которая нам предоставляется, чтобы сохранить лицензию. <...> Мы цепляемся за это и будем продолжать в том же духе. Я уже говорил: «Витесс» не должен и не может исчезнуть!» — заявил временно исполняющий обязанности генерального директора клуба Эдвин Рейнтьес.
«Витесс» покинет высший дивизион впервые за 35 лет. На счету команды было третье место в чемпионате Нидерландов (сезон 1997/98) и Кубок страны (2016/17), клуб неоднократно выступал в еврокубках. С марта 2018 года по ноябрь 2019 года главным тренером «Витесса» был россиянин Леонид Слуцкий.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники