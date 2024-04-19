 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

С бывшего клуба Слуцкого сняли 18 очков в чемпионате Нидерландов

С «Витесса» сняли 18 очков в Нидерландах, экс-клуб Слуцкого вылетел из элиты
Такое наказание на «Витесс» было наложено за несоблюдение лицензионных правил. Команда, которую в 2018–2019 годах тренировал Леонид Слуцкий, впервые за 35 лет покинет высший дивизион чемпионата страны
Фото: Thomas Bakker / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Thomas Bakker / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

С футбольного клуба «Витесс» сняли 18 очков в нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов. Такое решение принял независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), сообщается на сайте KNVB.

Причиной наказания стало многократное невыполнение «Витессом» требований лицензионных правил.

Из-за снятия очков «Витесс», который и так был на последнем месте в Эредивизи, лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата страны. Теперь у клуба минус одно очко после 30 туров.

Арнемский клуб не будет обжаловать свой наказание, в «Витессе» заявили, что хотят сосредоточить свои силы на сохранении профессиональной лицензии на следующий сезон.

«Хотя это темный день для «Витесса», но это суровая реальность. Ведь такое наказание было неизбежно. С другой стороны — и я очень хочу всем это ясно дать понять — мы чрезвычайно рады той возможности, которая нам предоставляется, чтобы сохранить лицензию. <...> Мы цепляемся за это и будем продолжать в том же духе. Я уже говорил: «Витесс» не должен и не может исчезнуть!» — заявил временно исполняющий обязанности генерального директора клуба Эдвин Рейнтьес.

«Витесс» покинет высший дивизион впервые за 35 лет. На счету команды было третье место в чемпионате Нидерландов (сезон 1997/98) и Кубок страны (2016/17), клуб неоднократно выступал в еврокубках. С марта 2018 года по ноябрь 2019 года главным тренером «Витесса» был россиянин Леонид Слуцкий.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Нидерланды Леонид Слуцкий (тренер)
Материалы по теме
Слуцкого признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая
Спорт
Китайский клуб Слуцкого впервые в сезоне не смог одержать победу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 16:51
Суд арестовал второго фигуранта дела о подрыве машины экс-агента СБУ Политика, 20:26
В Донецке погиб американец Рассел Бентли Политика, 20:13
«Ан-Наср» без Роналду одержал волевую победу, пропустив на шестой минуте Спорт, 20:12
С бывшего клуба Слуцкого сняли 18 очков в чемпионате Нидерландов Спорт, 20:04
Поджигатель здания мурманского правительства умер в зоне военной операции Политика, 20:00
Варданян объявил голодовку в заключении в Азербайджане Политика, 19:54
В НАТО назвали законными удары Украины по военным целям в глубине России Политика, 19:40
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Пользователь заплатил более $17 тыс. за перевод 1,34 биткоина Крипто, 19:38
Минобороны сообщило о перехвате дрона ВСУ в Белгородской области Политика, 19:37
Экс-главу Минэнерго Подмосковья отправили под домашний арест Общество, 19:34
По данным «МегаФона» москвичи в метро стали реже читать и больше работать Пресс-релиз, 19:34
Силуанов предупредил об угрозе глобального долгового кризиса Экономика, 19:25
Роботы удешевляют труд людей и отбирают работу. Ждать ли новых луддитов Pro, 19:23
Гражданин Узбекистана напал на восьмиклассника в подъезде в Москве Общество, 19:19