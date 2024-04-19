Forbes назвал самые дорогие бойцовские промоушены мира

Рейтинг возглавил UFC. Рыночная стоимость организации — $11,3 млрд, выручка в 2023 году — $1,29 млрд

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Журнал Forbes представил рейтинг самых дорогих бойцовских промоушенов в мире в 2024 году.

Список возглавил ММА-промоушен UFC, рыночную стоимостью которого Forbes оценил в $11,3 млрд. Выручка организации в 2023 году составила $1,29 млрд.

Второе место занял рестлинг-промоушен WWE ($6,8 млрд; выручка в 2023 году — $1,33 млрд).

В 2023 году состоялось слияние UFC и WWE (компания называется TKO Holdings). UFC проводит около 40 мероприятий ежегодно, трансляции которых смотрят более 900 млн домохозяйств в более чем 170 странах мира. У WWE более 200 ежегодных турниров, трансляции смотрят более миллиарда человек из 180 стран. Доход от медиа-прав каждого из двух брендов составил более $800 млн, что более чем в три раза превышает общую выручку по этому направлению всех остальных промоушенов в списке, отмечает Forbes.

В топ-10 рейтинга Forbes также вошли: AEW (рестлинг; $2 млрд; выручка в 2023 году — $250 млн), ONE Championship (ММА, $1,3 млрд; $140 млн), Matchroom Boxing (бокс; $850 млн; $134 млн), PFL (ММА, $690 млн; $110 млн), Top Rank Boxing (бокс; $630 млн; $100 млн), Premier Boxing Championship (бокс; $600 млн; $95 млн), Golden Boy Promotions (бокс; $450 млн; $70 млн) и Combate Global (ММА; $120 млн; $18 млн).