 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Сити» отреагировал на информацию об интересе к Пиняеву

«Манчестер Сити» опроверг информацию об интересе к россиянину Пиняеву
В пресс-службе «Манчестер Сити» заявили, что английский клуб не собирается подписывать полузащитника «Локомотива» и рекордсмена сборной России Сергея Пиняева
Сергей Пиняев
Сергей Пиняев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Манчестер Сити» не интересуется полузащитником московского «Локомотива» и сборной России Сергеем Пиняевым. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе английского клуба.

«Манчестер Сити» не собирается подписывать Сергея Пиняева», — заявили в клубе.

Ранее 19 апреля британский портал HITC сообщил, что «Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к 19-летнему Пиняеву.

HITC узнал об интересе «Ман Сити» и «Челси» к рекордсмену сборной России
Спорт
Сергей Пиняев

Пиняев — рекордсмен сборной России как самый молодой дебютант команды и автор гола. В нынешнем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и сделал пять результативных передач.

На этой неделе итальянское издание Tuttosport включило его в список претендентов на ежегодную премию Golden Boy лучшему молодому футболисту года в Европе.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити ФК Локомотив Москва Сергей Пиняев
Материалы по теме
Пиняев стал претендентом на премию лучшему молодому футболисту Европы
Спорт
«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 16:51
В фуре с мебелью таможня нашла почти 700 кг устриц, лобстеров и сельди Общество, 19:01
Forbes назвал самые дорогие бойцовские промоушены мира Спорт, 18:58
«Пикник «Афиши» пройдет в Москве после пятилетнего перерыва Общество, 18:48
Умер «мебельный король» Сергей Зуев Общество, 18:46
Рэпера Платину задержал ОМОН во время концерта в Томске. Видео Общество, 18:29
Всем нужны логопеды: сеть «Разноцветные цыплята» подвела итоги 2023 года РБК Франшизы, 18:26
НКР изменило прогноз рейтинга Совкомбанка AA-.ru на позитивный Кредитные рейтинги, 18:19
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Соболенко проиграла чемпионке Уимблдона в 1/4 финала турнира в Штутгарте Спорт, 18:18
Где расширить бизнес: топ-11 лучших мировых выставок франшиз в 2024 году РБК Франшизы, 18:16
«Биннофарм Групп» получила четыре награды конкурса «Платиновая унция» Пресс-релиз, 18:14
«Деловые Линии» расширили географию автоперевозок в Казахстан Пресс-релиз, 18:06
Армения и Азербайджан договорились начать делимитацию границ Политика, 18:03
Три продукта, которые нужно есть для густых и блестящих волос РБК и Мистраль, 18:03
G7 заявила о способности России завершить конфликт на Украине «сегодня» Политика, 18:02