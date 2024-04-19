«Манчестер Сити» опроверг информацию об интересе к россиянину Пиняеву

«Манчестер Сити» отреагировал на информацию об интересе к Пиняеву

В пресс-службе «Манчестер Сити» заявили, что английский клуб не собирается подписывать полузащитника «Локомотива» и рекордсмена сборной России Сергея Пиняева

Сергей Пиняев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Манчестер Сити» не интересуется полузащитником московского «Локомотива» и сборной России Сергеем Пиняевым. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе английского клуба.

«Манчестер Сити» не собирается подписывать Сергея Пиняева», — заявили в клубе.

Ранее 19 апреля британский портал HITC сообщил, что «Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к 19-летнему Пиняеву.

Пиняев — рекордсмен сборной России как самый молодой дебютант команды и автор гола. В нынешнем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и сделал пять результативных передач.

На этой неделе итальянское издание Tuttosport включило его в список претендентов на ежегодную премию Golden Boy лучшему молодому футболисту года в Европе.