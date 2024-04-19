HITC узнал об интересе «Ман Сити» и «Челси» к рекордсмену сборной России
«Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Сергею Пиняеву. Об этом сообщает британский портал HITC.
Однако с переходом 19-летнего футболиста будут проблемы из-за запрета британского правительства покупать игроков у клубов из России. Поэтому «Манчестер Сити» и «Челси» могут использовать для трансфера третьи клубы, например французский «Труа» и испанскую «Жирону» (у них с «Манчестер Сити» одни владельцы) или французский «Страсбур» (куда «Челси» часто отдавал игроков в аренду), отмечает HITC.
Пиняев — рекордсмен сборной России как самый молодой дебютант команды и автор гола. В нынешнем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и сделал пять результативных передач.
На протяжении карьеры игрок неоднократно стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». В частности, во время стажировки в 2018 году ему удалось забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери».
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники