HITC узнал об интересе «Ман Сити» и «Челси» к рекордсмену сборной России

Британский портал сообщил, что «Манчестер Сити» и «Челси» внимательно наблюдают за 19-летним полузащитником «Локомотива» Сергеем Пиняевым, но с его возможным переходом могут возникнуть проблемы

Сергей Пиняев (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

«Манчестер Сити» и «Челси» проявляют интерес к полузащитнику московского «Локомотива» и сборной России Сергею Пиняеву. Об этом сообщает британский портал HITC.

Однако с переходом 19-летнего футболиста будут проблемы из-за запрета британского правительства покупать игроков у клубов из России. Поэтому «Манчестер Сити» и «Челси» могут использовать для трансфера третьи клубы, например французский «Труа» и испанскую «Жирону» (у них с «Манчестер Сити» одни владельцы) или французский «Страсбур» (куда «Челси» часто отдавал игроков в аренду), отмечает HITC.

Пиняев — рекордсмен сборной России как самый молодой дебютант команды и автор гола. В нынешнем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и сделал пять результативных передач.

На протяжении карьеры игрок неоднократно стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». В частности, во время стажировки в 2018 году ему удалось забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери».