Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Францоуз завершил карьеру в 33 года

Обладатель Кубка Стэнли и экс-игрок «Трактора» завершил карьеру в 33 года

Чешский голкипер «Колорадо» Павел Францоуз, пропустивший весь нынешний сезон, решил завершить карьеру из-за многочисленных травм. На счету чеха три сезона в челябинском «Тракторе» в КХЛ

Павел Францоуз (Фото: Amber Bracken / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Чешский голкипер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз принял решение о завершении карьеры в возрасте 33 лет из-за многочисленных травм.

«Последний год я к этому шел. Что-то заканчивается и начинается что-то новое. Я благодарен спорту под названием хоккей за прекрасные воспоминания», — сказал Францоуз sport.cz.

Последние годы чеха мучили различные травмы, весь нынешний сезон голкипер пропустил из-за проблем с коленом. «Я не мог нормально подготовиться к сезону летом. Мы верили, что все сложится в течение года и не хотели никакой операции, потому что это был хрящ. Но чем дальше проходил год, тем больше я подозревал, что все закончилось», — добавил Францоуз.

Контракт Францоуза с «Колорадо» истекает в конце сезона. За «Эвеланш» чех выступал с 2018 года, стал обладателем Кубка Стэнли-2022. Всего в НХЛ Францоуз провел 73 матча.

В России Францоуз отыграл три сезона в челябинском «Тракторе» (2015–2018). В составе сборной Чехии голкипер принял участие в шести чемпионатах мира и Олимпиаде-2018.