Обладатель Кубка Стэнли и экс-игрок «Трактора» завершил карьеру в 33 года
Чешский голкипер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз принял решение о завершении карьеры в возрасте 33 лет из-за многочисленных травм.
«Последний год я к этому шел. Что-то заканчивается и начинается что-то новое. Я благодарен спорту под названием хоккей за прекрасные воспоминания», — сказал Францоуз sport.cz.
Последние годы чеха мучили различные травмы, весь нынешний сезон голкипер пропустил из-за проблем с коленом. «Я не мог нормально подготовиться к сезону летом. Мы верили, что все сложится в течение года и не хотели никакой операции, потому что это был хрящ. Но чем дальше проходил год, тем больше я подозревал, что все закончилось», — добавил Францоуз.
Контракт Францоуза с «Колорадо» истекает в конце сезона. За «Эвеланш» чех выступал с 2018 года, стал обладателем Кубка Стэнли-2022. Всего в НХЛ Францоуз провел 73 матча.
В России Францоуз отыграл три сезона в челябинском «Тракторе» (2015–2018). В составе сборной Чехии голкипер принял участие в шести чемпионатах мира и Олимпиаде-2018.
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