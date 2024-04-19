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Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли

Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
Матчи первого раунда плей-офф НХЛ начнутся в ночь на 21 апреля
Игроки &laquo;Нью-Йорк Рейнджерс&raquo;
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» (Фото: Reuters)

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился регулярный чемпионат сезона 2023/24, по итогам которого определились все пары первого раунда Кубка Стэнли.

Серии проводятся до четырех побед. Матчи первого раунда плей-офф НХЛ начнутся в ночь на 21 апреля.

Пары первого раунда плей‑офф Восточной конференции:

«Нью‑Йорк Рейнджерс» (1) — «Вашингтон Кэпиталз» (8);

«Каролина Харрикейнз» (2) — «Нью‑Йорк Айлендерс» (7);

«Флорида Пантерз» (3) — «Тампа‑Бэй Лайтнинг» (6);

«Бостон Брюинз» (4) — «Торонто Мэйпл Лифс» (5).

Пары первого раунда плей‑офф Западной конференции:

«Даллас Старз» (1) — «Вегас Голден Найтс» (8);

«Виннипег Джетс» (2) — «Колорадо Эвеланш» (7);

«Ванкувер Кэнакс» (3) — «Нэшвилл Предаторз» (6);

«Эдмонтон Ойлерз» (4) — «Лос‑Анджелес Кингз» (5).

Победителем регулярного чемпионата в Восточной конференции стал «Нью‑Йорк Рейнджерс», набравший 114 очков, на Западе — «Даллас Старз» (113).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

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