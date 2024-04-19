Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился регулярный чемпионат сезона 2023/24, по итогам которого определились все пары первого раунда Кубка Стэнли.
Серии проводятся до четырех побед. Матчи первого раунда плей-офф НХЛ начнутся в ночь на 21 апреля.
Пары первого раунда плей‑офф Восточной конференции:
«Нью‑Йорк Рейнджерс» (1) — «Вашингтон Кэпиталз» (8);
«Каролина Харрикейнз» (2) — «Нью‑Йорк Айлендерс» (7);
«Флорида Пантерз» (3) — «Тампа‑Бэй Лайтнинг» (6);
«Бостон Брюинз» (4) — «Торонто Мэйпл Лифс» (5).
Пары первого раунда плей‑офф Западной конференции:
«Даллас Старз» (1) — «Вегас Голден Найтс» (8);
«Виннипег Джетс» (2) — «Колорадо Эвеланш» (7);
«Ванкувер Кэнакс» (3) — «Нэшвилл Предаторз» (6);
«Эдмонтон Ойлерз» (4) — «Лос‑Анджелес Кингз» (5).
Победителем регулярного чемпионата в Восточной конференции стал «Нью‑Йорк Рейнджерс», набравший 114 очков, на Западе — «Даллас Старз» (113).
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники