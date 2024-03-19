Роман Пилипчук покинул «Шериф» через пять месяцев после назначения

Экс-тренер «Спартака» покинул «Шериф» через пять месяцев после назначения

Роман Пилипчук, который возглавил молдавский клуб в октябре, покинул свой пост по семейным обстоятельствам

Роман Пилипчук (Фото: fc-sheriff.com)

Роман Пилипчук покинул пост главного тренера тираспольского «Шерифа». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Украинский специалист покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Исполнять обязанности главного тренера будет Виктор Михайлов.

Пилипчук был назначен на этот пост в октябре 2023 года. Под его руководством «Шериф» провел 15 матчей (семь побед, четыре ничьи и четыре поражения).

Первую часть чемпионата Молдавии нынешнего сезона «Шериф» завершил в лидерах, во второй части дважды сыграл вничью и пока располагается на четвертом месте.

Ранее Пилипчук работал ассистентом итальянского специалиста Массимо Карреры, под руководством которого «Спартак» в 2017 году завоевал золотые медали чемпионата России. Позднее также тренировал «Ахмат» и возглавлял «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный», минское «Динамо» и словенский клуб «Целе».