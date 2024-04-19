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Российский фигурист Коляда будет работать тренером в Китае

Призер Олимпиады по фигурному катанию Коляда будет работать тренером в Китае
Приостановивший карьеру серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Михаил Коляда летом будет тренировать в пекинском Pangqing Tongjian International Skating Club
Михаил Коляда
Михаил Коляда (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Российский фигурист, бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда будет работать тренером в Китае. Sport24 выложил приветственное видео 29-летнего спортсмена для пекинского Pangqing Tongjian International Skating Club.

В ролике Коляда сообщил, что в июле—августе будет с женой преподавать в этом клубе. «Надеемся, что наша технология сможет помочь большому количеству детей добиться прогресса и принести хорошие результаты», — сказал фигурист.

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Летом прошлого года стало известно, что Коляда приостановил свою карьеру.

Коляда — серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в командном турнире фигуристов (в личном турнире он также стал восьмым). Также на его счету есть две бронзовые награды чемпионатов Европы (2017, 2018). Трижды фигурист выигрывал чемпионат России (2017, 2018, 2021).

В 2022 году он должен был выступить на Олимпийских играх в Пекине. Однако его участие сорвалось из-за коронавируса. В составе его заменил Евгений Семененко.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Китай Михаил Коляда
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