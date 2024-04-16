Пиняев вошел в список претендентов на премию лучшему молодому футболисту Европы

Пиняев стал претендентом на премию лучшему молодому футболисту Европы

Всего в список из 100 футболистов вошли два игрока из РПЛ — Сергей Пиняев («Локомотив») и Никита Салтыков («Крылья Советов»). Фаворитом считается Ламин Ямаль из «Барселоны»

Сергей Пиняев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Двое россиян вошли в список претендентов на ежегодную премию Golden Boy лучшему молодому футболисту года в Европе. Итальянское издание Tuttosport, которое вручает эту награду, опубликовало список из 100 номинантов.

Претенденты были ранжированы согласно выведенному изданием рейтингу. 19-летний полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев оказался на 78-м месте (рейтинг 60,7), 19-летний форвард «Крыльев Советов» Никита Салтыков — на 62-м (62,6).

Топ-5 выглядит следующим образом: Ламин Ямаль («Бавария», 91,9), Жоау Невеш («Бенфика», 91,2), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», 90,0), Варрен Заир-Эмри (ПСЖ, 88,3), Лени Йоро («Лилль», 85,4).

Пиняев считается рекордсменом сборной России как самый молодой дебютант команды и автор гола. В нынешнем сезоне он провел 31 матч, забил три гола и сделал пять результативных передач. На счету Салтыкова 26 матчей, четыре гола и пять передач.

Премия вручается с 2003 года. Ее ежегодно получает футболист младше 21 года, который выступает в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.

В 2023 году награда досталась полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Англии Джуду Беллингему. В разные годы приз Golden Boy получали Лионель Месси, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг, Уэйн Руни, Сеск Фабрегас, Иско, Марио Балотелли, Марио Гетце, Поль Погба, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд.