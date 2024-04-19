Лондон отказался от деклараций о нейтральности для российских спортсменов
От российских спортсменов больше не будут требовать подписывать специальные декларации для участия в турнирах в Великобритании. Об этом говорится в письме министра спорта Великобритании Стюарта Эндрю главам Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу, сообщает The Times.
«Учитывая, что МОК и МПК в настоящее время достигли четкой и согласованной позиции в отношении нейтрального статуса российских и белорусских спортсменов, мы считаем, что сейчас настало время обеспечить последовательность в объединении в поддержку этой позиции. <...> На следующей неделе об этой точке зрения сообщает нашим национальным спортивным руководящим органам, о том, что больше нет необходимости в каких-либо дополнительных условиях нейтралитета, когда соревнования проходят в Великобритании», — сказано в письме.
Ранее в МОК выступили против требования британского правительства к российским и белорусским спортсменам, желающим выступать в Великобритании, письменно заявлять о том, что они не поддерживают военные действия на Украине или российский и белорусский режимы и не получают государственного финансирования. Из-за этого Лондон не получил права провести в июне новый квалификационный олимпийский турнир (Olympic Qualifier Series) по брейк-дансу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX-фристайлу.
Для допуска на Уимблдон, теннисный турнир «Большого шлема», в прошлом сезоне российские и белорусские теннисисты должны были подписать «декларацию о нейтральности», в которой обязывались не делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.
На прошлой неделе The Times сообщила, что правительство Великобритании поддержало участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, хотя еще год назад выступало против.
МОК в марте сообщил, что на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.
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