 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Лондон отказался от деклараций о нейтральности для российских спортсменов

Лондон решил не требовать декларации о нейтральности от российских спортсменов
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Российским спортсменам больше не понадобится подписывать специальные декларации о нейтральности для участия в турнирах на территории Великобритании
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images
Фото: Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

От российских спортсменов больше не будут требовать подписывать специальные декларации для участия в турнирах в Великобритании. Об этом говорится в письме министра спорта Великобритании Стюарта Эндрю главам Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсу, сообщает The Times.

«Учитывая, что МОК и МПК в настоящее время достигли четкой и согласованной позиции в отношении нейтрального статуса российских и белорусских спортсменов, мы считаем, что сейчас настало время обеспечить последовательность в объединении в поддержку этой позиции. <...> На следующей неделе об этой точке зрения сообщает нашим национальным спортивным руководящим органам, о том, что больше нет необходимости в каких-либо дополнительных условиях нейтралитета, когда соревнования проходят в Великобритании», — сказано в письме.

Лондон изменил позицию и поддержал участие россиян в Олимпиаде
Спорт
Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

Ранее в МОК выступили против требования британского правительства к российским и белорусским спортсменам, желающим выступать в Великобритании, письменно заявлять о том, что они не поддерживают военные действия на Украине или российский и белорусский режимы и не получают государственного финансирования. Из-за этого Лондон не получил права провести в июне новый квалификационный олимпийский турнир (Olympic Qualifier Series) по брейк-дансу, скейтбордингу, скалолазанию и BMX-фристайлу.

Для допуска на Уимблдон, теннисный турнир «Большого шлема», в прошлом сезоне российские и белорусские теннисисты должны были подписать «декларацию о нейтральности», в которой обязывались не делать заявлений в поддержку спецоперации на Украине.

На прошлой неделе The Times сообщила, что правительство Великобритании поддержало участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, хотя еще год назад выступало против.

МОК в марте сообщил, что на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Международный олимпийский комитет (МОК) Великобритания Россия
Материалы по теме
Пловчиха Юлия Ефимова назвала необходимым ехать на Олимпиаду в Париж
Спорт
В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года. Фоторепортаж
Общество
Кремль оценил идею Макрона о перемирии с Украиной на период Олимпиады
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
Курс доллара упал ниже ₽93 впервые с 10 апреля Инвестиции, 15:58
«Аэрофлот» отменил рейс в Дубай из-за ограничения в работе аэропорта Общество, 15:48
ФСБ сообщила о распространявшем вредное ПО в Telegram москвиче Технологии и медиа, 15:43
СК попросил суд арестовать курьера из дела о подрыве машины Прозорова Политика, 15:35
Российский фигурист Коляда будет работать тренером в Китае Спорт, 15:31
В Париже мужчина пришел в консульство Ирана и угрожает устроить взрыв Политика, 15:31
Мэр Харькова отверг необходимость эвакуации города Политика, 15:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Почти половина россиян планируют снимать жилье посуточно во время отпуска Недвижимость, 15:27
Россияне вдвое сократили интерес к жилью в Турции, но сохранили лидерство Недвижимость, 15:23
Бывший футболист «Зенита» рассказал о рекордных премиальных в карьере Спорт, 15:21
В Москве закрыли все парки из-за предупреждения о штормовом ветре Общество, 15:01
Лавров назвал Швейцарию неподходящим местом для диалога по Украине Политика, 14:59
Выдачи микрозаймов слишком закредитованным россиянам резко упали Финансы, 14:58
Трейдеры криптовалют потеряли $270 млн на ликвидациях перед халвингом Крипто, 14:58