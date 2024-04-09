Лондон изменил позицию и поддержал участие россиян в Олимпиаде

Министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю отправил соответствующее письмо главе МОК Томасу Баху и главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу

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Правительство Великобритании в письме президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху поддержало участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает The Times.

В Департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS) не стали публично озвучивать свою позицию, но подтвердили, что министр спорта Стюарт Эндрю отправил письмо Баху и главе Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонсу, где сообщил, что Великобритания поддерживает решение по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе при соблюдении условий.

Еще в марте 2023 года британское правительство обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, с просьбой оказать давление на Олимпийский комитет и не допустить россиян на Игры в Париже.

19 марта нынешнего года МОК сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

IPC также допустил россиян на Паралимпиаду в нейтральном статусе.