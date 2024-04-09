 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Лондон изменил позицию и поддержал участие россиян в Олимпиаде

Times: Лондон поддержал участие россиян в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Министр спорта Великобритании Стюарт Эндрю отправил соответствующее письмо главе МОК Томасу Баху и главе Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Правительство Великобритании в письме президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху поддержало участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает The Times.

В Департаменте цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS) не стали публично озвучивать свою позицию, но подтвердили, что министр спорта Стюарт Эндрю отправил письмо Баху и главе Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонсу, где сообщил, что Великобритания поддерживает решение по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе при соблюдении условий.

Кремль ответил на идею Винер о совете по участию в Олимпиаде в Париже
Спорт
Дмитрий Песков

Еще в марте 2023 года британское правительство обратилось с письмом к крупнейшим спонсорам МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, с просьбой оказать давление на Олимпийский комитет и не допустить россиян на Игры в Париже.

19 марта нынешнего года МОК сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

IPC также допустил россиян на Паралимпиаду в нейтральном статусе.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Великобритания Томас Бах
Материалы по теме
Олимпийские кольца установят на Эйфелевой башне
Спорт
Во Франции назвали воду в Сене опасной для спортсменов на Олимпиаде
Спорт
Украинским спортсменам запретят совместные фото с россиянами на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Мэр Орска сообщил о пройденном пике паводка в городе Общество, 14:15
Эксперты объяснили вторую за месяц отмену пуска ракеты перед стартом Технологии и медиа, 14:13
ЦБ допустил продолжение роста прибыли банков Финансы, 14:12
Путин ответил на просьбу главы Башкирии о поддержке на выборах Политика, 14:07
Ефимов сообщил о льготах двум инвесторам на аренду земли под технопарки Город, 14:05
Прокуратура не выявила завышения цен на продукты и воду в Оренбуржье Общество, 14:00
Российскую команду сняли с мейджора по Dota 2 из-за визовых проблем Спорт, 13:59
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Глава ФСБ рассказал об использовании Украиной террористов для терактов Политика, 13:57
Если бизнес не индексирует зарплаты, это делает суд. Как защититься Pro, 13:53
Торги акциями L’Occitane остановили на фоне новости о плане ухода с биржи Инвестиции, 13:40
Обвинение запросило 24 года колонии для бывшего главы Merlion Общество, 13:38
16–17 мая обсудят экологическую безопасность в химико-лесном комплексе Пресс-релиз, 13:35
Карякин рассказал о желании, чтобы все россияне отказались от Олимпиады Спорт, 13:32
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку у реки в Хабаровском крае Общество, 13:29