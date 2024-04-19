Шестикратный чемпион России Ширко возглавил академию «Торпедо»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России сменил на этому посту Вячеслава Лыскина

Александр Ширко (Фото: torpedo.ru)

Бывший футболист «Спартака» Александр Ширко стал новым директором клубной академии московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.

На этом посту 47-летний Ширко сменил Вячеслава Лыскина, который покинул «Торпедо» 16 апреля.

«Будучи футболистом, я на протяжении двух с половиной сезонов защищал черно-белые цвета и забил за «Торпедо» более 20 мячей. Буду использовать свои знания и опыт, чтобы мы росли и развивались вместе с нашими воспитанниками», — сказал Ширко.

Ширко выступал за «Спартак» с 1995 по 2001 год. Нападающий шесть раз (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) выиграл с командой чемпионат России и завоевал Кубок страны (1997/98).

Также Ширко выступал за «Торпедо», «Терек», «Шинник» и «Томь». В сборной России форвард провел шесть матчев и забил один гол.

После завершения игровой карьеры Ширко работал селекционером в «Химках», директором в СШОР «Химки» и МБУ «СШ «Олимп».

«Торпедо» сейчас выступает в Первой лиге. В нынешнем сезоне после 26 туров команда занимает десятое место.