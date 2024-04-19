Семак назвал главную проблему российского судейства
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает главной проблемой российских судей то, что они пропускают много нарушений, пытаясь поднять уровень разрешенных единоборств. Об этом он заявил на пресс-конференции перед матчем с «Оренбургом».
«Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения. Нужно отличать нарушения от единоборств», — сказал Семак.
«Зенит» проведет домашний матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» 21 апреля.
Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Зенит» на четыре очка опережает занимающий второе место «Краснодар». «Оренбург» расположился на 12-й строчке (26).
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