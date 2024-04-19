Семак назвал главную проблему российского судейства

Семак: главная проблема судей в том, что нужно отличать нарушения от единоборств

Главный тренер «Зенита» отметил, что арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают много нарушений

Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает главной проблемой российских судей то, что они пропускают много нарушений, пытаясь поднять уровень разрешенных единоборств. Об этом он заявил на пресс-конференции перед матчем с «Оренбургом».

«Мне кажется, главная проблема российского судейства в том, что многие арбитры пытаются поднять уровень допуска единоборств, но вместе с этим пропускают нарушения. Нужно отличать нарушения от единоборств», — сказал Семак.

«Зенит» проведет домашний матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» 21 апреля.

Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Зенит» на четыре очка опережает занимающий второе место «Краснодар». «Оренбург» расположился на 12-й строчке (26).