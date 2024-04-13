«Краснодар» обвинил Семака во лжи за слова об урезанной квоте для болельщиков

«Краснодар» обвинил Семака во лжи за слова об урезанной квоте для фанатов

Главный тренер «Зенита» заявил, что «Краснодар» урезал квоту для петербургских болельщиков, не поставив клуб в известность, а также предоставил билеты на плохие места для родственников игроков. В «Краснодаре» заявили, что это ложь

Сергей Семак (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

«Краснодар» в своем телеграм-канале ответил на заявления главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который обвинил краснодарцев в недостаточном гостеприимстве в отношении болельщиков «сине‑бело‑голубых».

«По регламенту РПЛ, клуб гостей должен предоставить письмо за пять дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за пять дней не поступило», — говорится в сообщении.

В «Краснодаре» отметили, что в качестве жеста доброй воли оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита», а всего игру посетили 195 фанатов петербуржцев. Кроме того, в качестве «дружественного обмена» «Зениту» были предоставлены: ложа, 7 вип-билетов и 70 билетов по центру западной трибуны в 208-м секторе с прекрасным обзором всего поля.

«В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», — сказано в заявлении «Краснодара»

«Зенит» 13 апреля в 24-м туре Российской премьер-лиги обыграл в гостях «Краснодар» со счетом 2:1. Семак после игры заявил в эфире «Матч ТВ», что «Краснодар» своим «гостеприимством» мотивировал его команду. По словам тренера, родственникам игроков «Зенита» дали билеты на самый вверх, откуда «видно игру, как с самолета», а еще «Краснодар» урезал квоту для петербургских болельщиков, не поставив клуб в известность.