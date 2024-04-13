«Краснодар» обвинил Семака во лжи за слова об урезанной квоте для фанатов
«Краснодар» в своем телеграм-канале ответил на заявления главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который обвинил краснодарцев в недостаточном гостеприимстве в отношении болельщиков «сине‑бело‑голубых».
«По регламенту РПЛ, клуб гостей должен предоставить письмо за пять дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за пять дней не поступило», — говорится в сообщении.
В «Краснодаре» отметили, что в качестве жеста доброй воли оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита», а всего игру посетили 195 фанатов петербуржцев. Кроме того, в качестве «дружественного обмена» «Зениту» были предоставлены: ложа, 7 вип-билетов и 70 билетов по центру западной трибуны в 208-м секторе с прекрасным обзором всего поля.
«В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», — сказано в заявлении «Краснодара»
«Зенит» 13 апреля в 24-м туре Российской премьер-лиги обыграл в гостях «Краснодар» со счетом 2:1. Семак после игры заявил в эфире «Матч ТВ», что «Краснодар» своим «гостеприимством» мотивировал его команду. По словам тренера, родственникам игроков «Зенита» дали билеты на самый вверх, откуда «видно игру, как с самолета», а еще «Краснодар» урезал квоту для петербургских болельщиков, не поставив клуб в известность.