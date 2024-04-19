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Швед повторил достижение Овечкина по самой быстрой шайбе в овертайме

Кемпе повторил достижение Овечкина по самому быстрому голу в овертайме в НХЛ
Форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе отличился на шестой секунде овертайма в матче против «Чикаго». Ранее в истории НХЛ так быстро шайбу забрасывали пять раз, в том числе Овечкин в 2006 году
Адриан Кемпе
Адриан Кемпе (Фото: Gary A. Vasquez / USA TODAY Sports / Reuters)

Шведский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе стал автором одной из самых быстрых шайб в овертайме в истории НХЛ.

27-летний нападающий принес своей команде победу в заключительном матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ). Кемпе отличился уже на шестой секунде овертайма.

Ранее так быстро шайбу в овертайме забрасывали лишь пять раз. В частности, на шестой секунде удалось отличиться Матсу Сундину (1995 год), Дэвиду Легванду (2006), Александру Овечкину (2006), Андреасу Атанасиу (2018) и Вильяму Нюландеру (2018).

Кемпе в нынешнем сезоне провел 77 матчей и набрал 75 (28+47) очков. Швед считается лучшим бомбардиром своей команды.

«Лос-Анджелес» завершил «регулярку» на седьмом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Кингз» сыграет против «Эдмонтон Ойлерз».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Александр Овечкин Адриан Кемпе
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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