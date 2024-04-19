Швед повторил достижение Овечкина по самой быстрой шайбе в овертайме
Шведский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе стал автором одной из самых быстрых шайб в овертайме в истории НХЛ.
27-летний нападающий принес своей команде победу в заключительном матче регулярного чемпионата против «Чикаго Блэкхоукс» (5:4 ОТ). Кемпе отличился уже на шестой секунде овертайма.
Ранее так быстро шайбу в овертайме забрасывали лишь пять раз. В частности, на шестой секунде удалось отличиться Матсу Сундину (1995 год), Дэвиду Легванду (2006), Александру Овечкину (2006), Андреасу Атанасиу (2018) и Вильяму Нюландеру (2018).
Кемпе в нынешнем сезоне провел 77 матчей и набрал 75 (28+47) очков. Швед считается лучшим бомбардиром своей команды.
«Лос-Анджелес» завершил «регулярку» на седьмом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Кингз» сыграет против «Эдмонтон Ойлерз».
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