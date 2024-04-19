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Российский призер Олимпиады в плавании Морозов завершил карьеру

Призер Олимпиады-2012 в плавании Владимир Морозов объявил о завершении карьеры
Многократный чемпион мира по плаванию на короткой воде решил завершить карьеру в возрасте 31 года
Владимир Морозов
Владимир Морозов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Российский пловец, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Владимир Морозов завершил карьеру в возрасте 31 года. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

«У меня всегда была цель плавать до Игр в Лос‑Анджелесе. Когда молодой, когда результаты есть, кажется, что так будет всегда. Но сначала был ковид, потом другие события, из‑за которых наших спортсменов не допускают. Да и возраст дал знать, что все, хорош, надо закругляться», — сказал Морозов.

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По словам Морозова, у него была хорошая карьера. «Жаль сейчас ребят, которые выходят на лучшие результаты, выходят на мировые рекорды, а выехать никуда не могут. Я все‑таки успел», — добавил спортсмен.

Сейчас Морозов работает тренером в США. «По Лос‑Анджелесу у меня около 30 спортсменов, но и групповые — максимум по четыре пловца. В основном это пловцы из клубных команд, которые тренируются ежедневно, а ко мне приезжают на дополнительные курсы, в возрасте от 12 до 18 лет», — рассказал пловец.

Морозов на Играх в Лондоне завоевал бронзовую медаль в эстафете 4х100 м вольным стилем. Также на счету спортсмена три серебра и три бронзы на чемпионатах мира, золото, четыре серебра и бронза на чемпионатах Европы. Кроме того, Морозов является 11-кратным победителем чемпионатов мира на короткой воде.

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Иван Витченко Иван Витченко
плавание Владимир Морозов
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