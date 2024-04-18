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Панарин рассказал о давлении на команду перед серией с клубом Овечкина

Панарин: чувствую давление на команду, мы должны выиграть Кубок Стэнли
Артемий Панарин считает, что ему надо забыть об успешном регулярном чемпионате и настроиться на плей-офф, где от его команды ждут только чемпионства. В первом раунде «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном»
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Артемий Панарин  (Фото: Danny Wild / USA Today Sports / Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» должен выиграть Кубок Стэнли, заявил лучший бомбардир команды Артемий Панарин перед серией плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Слова Панарина приводит Lohud.

Панарин признал, что ему придется забыть об успешном регулярном чемпионате, где он набрал 120 очков (49 голов и 71 передача), а его команда заняла первое место. «Я просто пытаюсь подготовиться к плей-офф и эмоциям, которые с ним связаны», — сказал форвард.

По его словам, он чувствует давление на команду. «Мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это давление не только на меня лично», — отметил Панарин.

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Артемий Панарин

В прошлом сезоне «Рейнджерс» проиграл «Нью-Джерси Девилз» в первом раунде в семи матчах, Панарин не смог забросить ни одной шайбы.

Серия с «Вашингтоном» начнется 21 апреля.

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Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Артемий Панарин Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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