Панарин рассказал о давлении на команду перед серией с клубом Овечкина
«Нью-Йорк Рейнджерс» должен выиграть Кубок Стэнли, заявил лучший бомбардир команды Артемий Панарин перед серией плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Слова Панарина приводит Lohud.
Панарин признал, что ему придется забыть об успешном регулярном чемпионате, где он набрал 120 очков (49 голов и 71 передача), а его команда заняла первое место. «Я просто пытаюсь подготовиться к плей-офф и эмоциям, которые с ним связаны», — сказал форвард.
По его словам, он чувствует давление на команду. «Мы должны выиграть Кубок Стэнли. Это давление не только на меня лично», — отметил Панарин.
В прошлом сезоне «Рейнджерс» проиграл «Нью-Джерси Девилз» в первом раунде в семи матчах, Панарин не смог забросить ни одной шайбы.
Серия с «Вашингтоном» начнется 21 апреля.
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