Буре предложил провести матчи между сборными России и США
России и США нужно проводить матчи не только на уровне клубов, но и на уровне сборных, в том числе молодежных и юниорских. Об этом заявил спецпредставитель Федерации хоккея России по международных делам Павел Буре, которого цитирует пресс-служба организации.
Накануне, после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в Кремле заявили, что президент США поддержал идею российского лидера организовать матчи между НХЛ и КХЛ.
Буре напомнил, что отечественные и американские команды играли друг с другом «даже в самые напряженные периоды холодной войны» и это способствовало развитию мирового хоккея и сближению стран.
«Уверен, что подобные матчи могут и сейчас стать большой частью сближения, символом мира и согласия не только для России и США, но и для многих других держав», — заявил Буре.
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что после хоккейного матча «нужно подключать и другие виды спорта».
«После матча НХЛ и КХЛ стоит провести и матч сборных России и США по футболу. Такой футбольный матч, думаю, тоже состоится скоро, но первым будет хоккейный матч. Ведь объективно в США хоккей популярнее футбола в отличие от нашей страны», — сказала Журова Vseprosport.
О возможности проведения матчевой встречи россиян с американцами в среду заявил и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. «Я уверен в том, что наши коллеги из Федерации борьбы США однозначно поддержат наши предложения», — сказал он «РИА Новости».
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