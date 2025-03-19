Самый дорогой игрок РПЛ прибавил в стоимости еще €3 млн
Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике прибавил в рыночной стоимости €3 млн и занял первое место в списке самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt.
Бразилец перешел в «Зенит» 20 января и успел провести за команду три матча, в которых забил один гол. В декабре Transfermarkt оценивал его стоимость в €22 млн, теперь она выросла до €25 млн — самая высокая в РПЛ.
В число самых подорожавших футболистов также вошли 19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (+€2,8 млн, теперь стоит €4 млн) и прибавившие по €1,5 млн вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (€5 млн) и защитник «Динамо» Хуан Касерес (€2,5 млн).
Самым подешевевшим игроком стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло (потерял в цене €1 млн, новая стоимость — €11 млн).
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Россия и Украина провели обмен по формуле «175 на 175»
Назначена дата новых переговоров России и США
Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео
Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения
Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации
Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»
Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Макрон призвал Европу вооружаться
В Турции задержан главный оппонент Эрдогана
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов