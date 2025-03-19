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Самый дорогой игрок РПЛ прибавил в стоимости еще €3 млн

Transfermarkt: Луис Энрике возглавил топ-10 самых подорожавших игроков РПЛ
Больше всех в РПЛ по версии Transfermarkt подорожали Луис Энрике, Матвей Кисляк, Хуан Касерес и Станислав Агкацев
Луис Энрике (слева)
Луис Энрике (слева) (Фото: ФК «‎Зенит» / ТАСС)

Бразильский полузащитник «Зенита» Луис Энрике прибавил в рыночной стоимости €3 млн и занял первое место в списке самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt.

Бразилец перешел в «Зенит» 20 января и успел провести за команду три матча, в которых забил один гол. В декабре Transfermarkt оценивал его стоимость в €22 млн, теперь она выросла до €25 млн — самая высокая в РПЛ.

В число самых подорожавших футболистов также вошли 19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк (+€2,8 млн, теперь стоит €4 млн) и прибавившие по €1,5 млн вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев (€5 млн) и защитник «Динамо» Хуан Касерес (€2,5 млн).

Фото: Transfermarkt
Фото: Transfermarkt

Самым подешевевшим игроком стал бразильский полузащитник «Динамо» Бителло (потерял в цене €1 млн, новая стоимость — €11 млн).

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит Луис Энрике (футболист "Зенита")
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