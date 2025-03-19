Карпин заявил, что разобрался с Дзюбой, «кто есть кто»
Главный тренер сборной России Валерии Карпин, комментируя эпизод с пресс-конференции с Артемом Дзюбой, заявил в телеграм-канале, что они разобрались, «кто есть кто».
Так Карпин прокомментировал видео с пресс-конференции, где он называет себя «скуфом», а Дзюбу — «сигма-боем».
Дзюба впервые сыграет при Карпине за сборную России.
Форвард в 36 лет станет капитаном команды в товарищеской игре с Гренадой, которая пройдет 19 марта в Москве.
Если Дзюба забьет гол, то опередит Александра Кержакова и станет лучшим бомбардиром сборной России.
Песня «Сигма-бой» 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вышла в октябре 2024 года и попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard 15 января.
«Скуф» — оскорбительное прозвище мужчин с лишним весом, пивным животом, отсутствием какого-либо стиля в одежде и полным пренебрежением к занятиям спортом.
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