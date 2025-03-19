Карпин: разобрались с Дзюбой, кто есть кто

Карпин заявил, что разобрался с Дзюбой, «кто есть кто»

Карпин опубликовал видео с совместной пресс-конференции с Дзюбой, на которой назвал себя «скуфом», а форварда — «сигма-боем», и заявил, что они выяснили, кто есть кто

Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерии Карпин, комментируя эпизод с пресс-конференции с Артемом Дзюбой, заявил в телеграм-канале, что они разобрались, «кто есть кто».

Так Карпин прокомментировал видео с пресс-конференции, где он называет себя «скуфом», а Дзюбу — «сигма-боем».

Дзюба впервые сыграет при Карпине за сборную России.

Форвард в 36 лет станет капитаном команды в товарищеской игре с Гренадой, которая пройдет 19 марта в Москве.

Если Дзюба забьет гол, то опередит Александра Кержакова и станет лучшим бомбардиром сборной России.

Песня «Сигма-бой» 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вышла в октябре 2024 года и попала в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard 15 января.

«Скуф» — оскорбительное прозвище мужчин с лишним весом, пивным животом, отсутствием какого-либо стиля в одежде и полным пренебрежением к занятиям спортом.