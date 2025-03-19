Рекорд Дзюбы и четыре дебютанта. Главное о матчах сборной России

Сможет ли Артем Дзюба стать лучшим бомбардиром в истории сборной России и кто впервые сыграет за национальную команду. Что нужно знать о матчах команды Валерия Карпина — в материале «РБК Спорт»

Футболисты сборной России (Фото: ТАСС)

Сборная России проведет две встречи на мартовских сборах. Национальная команда сыграет товарищеские встречи с Гренадой 19 марта и с Замбией — 25 марта. Обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо». Российская команда находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА.

Гимн России перед футбольным матчем сборной с командой Гренады исполнит заслуженный артист России Денис Майданов, а перед игрой с Замбией — Ирина Дубцова.

Российские команды с февраля 2022 года на неопределенный срок отстранены от участия в международных турнирах. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки. Команда Валерия Карпина сейчас проводит только товарищеские матчи.

О соперниках

Первым соперником сорной России на мартовских сборах станет национальная команда Гренады, которая располагается на 174-м месте в рейтинге ФИФА. Эта сборная ни разу не отбиралась на чемпионат мира. Прозвище гренадской команды The Spice Boys — Гренаду называют островом специй из-за выращиваемых здесь мускатного ореха и мациса.

Команда участвовала в трех Золотых кубках CONCACAF. Лучшим результатом на турнире является выход в групповой этап. Также сборная Гренады один раз становилась победителем Карибского кубка (Caribbean Cup) в 2010 году.

Сборная Замбии по футболу занимает 87-е место в рейтинге ФИФА. Высшее место национальная команда занимала в 1996-м году, когда располагалась на 15-й строчке. Все успехи сборной связаны с африканским континентом. Сборная Замбии была победителем Кубка Союза южноафриканских футбольных ассоциаций (1997, 1998 и 2006 годах), победителем Кубка Союза восточноафриканских и центральноафриканских футбольных ассоциаций (1984 и 1991 годах). Главным достижением сборной Замбии является победа в Кубке африканских наций 2012 года.

Кто дебютирует за сборную России

На мартовских сборах за национальную команду могут дебютировать четыре новичка. 27-летний голкипер казанского «Рубина» Евгений Ставер, который в нынешнем сезоне провел 19 игр в РПЛ, впервые был вызван в национальную команду.

Защитник «Ахмат» Турпал-Али Ибишев был также включен в состав команды. 23-летний игрок отметил, что с детства мечтал о вызове в национальную команду. «Очень рад приглашению в сборную России, мечтал об этом с детства, постараюсь оправдать оказанное мне тренерским штабом национальной команды доверие. <...>. Все меня поздравили в команде, все были рады, в том числе, и я», — сказал он.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк проведет свою первую игру в составе национальной команды. 19-летний игрок в нынешнем сезоне провел 21 матч за ЦСКА во всех турнирах и забил два гола. В последних матчах РПЛ он неизменно выходит в стартовом составе.

Также новичком национальной сборной стал 19-летний полузащитник «Ростова» Иван Комаров. В нынешнем сезоне он провел 12 игр в РПЛ, забив два гола и сделав одну передачу в чемпионате.

Рекорд Дзюбы

Артем Дзюба (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба впервые с 2021 года вошел в окончательный состав национальной команды на мартовский сбор. Дзюба еще не играл за сборную при Валерии Карпине — его последним матчем в команде была встреча на Евро-2020 против Дании.

Главной интригой предстоящих сборов станет возможный рекорд Дзюбы за сборную. 36-летний форвард делит лидерство по голам за сборную России с Александром Кержаковым — на счету футболистов по 30 голов.

Букмекеры открыли специальную линию, посвященную голам Дзюбы за сборную. Коэффициент на гол форварда в матче с Гренадой составляет 1.16-1.25. По информации Sport Baza, именно 36-летний нападающий выйдет на поле с капитанской повязкой.