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Сборная России впервые сыграет мячом отечественного бренда

Сборная России против Гренады впервые сыграет мячом отечественного бренда
В матче Россия — Гренада будет использоваться мяч «Меридиан. Время России» от технического партнера РФС Jögel
Фото: Телеграм-канал РФС
Фото: Телеграм-канал РФС

Сборная России сыграет в товарищеском матче против команды Гренады мячом от технического партнера РФС Jögel, сообщила пресс-служба РФС.

Мяч получил название «Меридиан. Время России» — на его поверхность нанесены 11 часовых поясов страны, это символ того, что «игра в футбол в России не останавливается никогда».

Мяч создан с использованием технологии переработки пластика. Сборная России впервые сыграет мячом отечественного бренда.

Встреча пройдет 19 марта на стадионе «Динамо» в Москве, начало — в 20:00 мск.

Сборная России, отстраненная от международных турниров, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Гренада — 174-я.

В 2023 году стало известно, что Jögel сменит аdidas в качестве технического спонсора национальной команды.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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