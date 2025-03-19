В матче Россия — Гренада будет использоваться мяч «Меридиан. Время России» от технического партнера РФС Jögel

Фото: Телеграм-канал РФС

Сборная России сыграет в товарищеском матче против команды Гренады мячом от технического партнера РФС Jögel, сообщила пресс-служба РФС.

Мяч получил название «Меридиан. Время России» — на его поверхность нанесены 11 часовых поясов страны, это символ того, что «игра в футбол в России не останавливается никогда».

Мяч создан с использованием технологии переработки пластика. Сборная России впервые сыграет мячом отечественного бренда.

Встреча пройдет 19 марта на стадионе «Динамо» в Москве, начало — в 20:00 мск.

Сборная России, отстраненная от международных турниров, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, Гренада — 174-я.

В 2023 году стало известно, что Jögel сменит аdidas в качестве технического спонсора национальной команды.