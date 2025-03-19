Биатлонист Сидоров выиграл масс-старт на чемпионате России в Увате

Тройку призеров в гонке на 15 км составили Евгений Сидоров, Вячеслав Малеев и Рустам Каюмов

Евгений Сидоров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Выступающий за Красноярский край биатлонист Евгений Сидоров выиграл масс-старт в рамках чемпионата России в Увате (Тюменская область).

Сидоров преодолел дистанцию 15 км за 40 минут 39,9 секунды.

Он на 1,5 секунды опередил Вячеслава Малеева и на 1,6 секунды — Рустама Каюмова.

Все призеры допустили по одному промаху.

После гонки Сидоров заявил, что из-за сильного старта на третьем круге «думал, как вообще добежать».

«На последнем подъеме понимал, что могу сильнее идти. Отдал все, что было, и думал, что сяду и проиграю первое место», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».