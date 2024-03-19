СКА второй раз проиграл «Автомобилисту» в 1/4 финала плей-офф КХЛ

СКА второй раз проиграл «Автомобилисту» в 1/4 финала плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:3. Третий матч серии пройдет 21 марта в Екатеринбурге

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Петербургский СКА уступил дома екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1:3 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Бывальцев (26-я минута), Стефан Да Коста (35) и Степан Хрипунов (56). У проигравших отличился Василий Глотов (45).

Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч пройдет 21 марта в Екатеринбурге.

Бывальцев повторил рекорд розыгрышей Кубка Гагарина по голам в меньшинстве. Шайба в ворота СКА стала для него третьей подобной в плей-офф. По три шайбы забрасывали Константин Панов (46 игр), Бывальцев (47), Оскар Осала (75), Павел Дедунов (79), Андрей Локтионов (85), Дмитрий Казионов (98).

СКА завершил регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции и в 1/8 финала обыграл нижегородское «Торпедо» (4–1).

«Автомобилист» стал пятым в Восточной конференции и в первом раунде Кубка Гагарина сенсационно победил казанский «Ак Барс» (4–2), финалиста прошлого сезона.