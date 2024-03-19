 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Вы в Футбольном клубе, я Василий Уткин». Видео

Автор «Футбольного клуба», комментатор и актер: каким запомнился Василий Уткин

«Вы в Футбольном клубе, я Василий Уткин». Видео
Video

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет.

Он стал известен в середине 1990-х как автор и ведущий порграммы «Футбольный клуб» на НТВ. Вскоре Уткин начал вести трансляции футбольных матчей и стал одним из лучших комментаторов. Также Уткин снялся в нескольких фильмах, созданных «Квартетом И».

Каким Василий Уткин запомнился зрителям — в видеоподборке РБК.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Генсек НАТО Столтенберг прибыл в Ереван

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

Кого освободят от пеней при оплате ЖКХ. Список

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?
Теги
Василий Уткин
Материалы по теме
Умер Василий Уткин
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 16:40
МВД раскрыло детали кражи ₽1,6 млрд из банка в Петербурге Общество, 21:21
«Вы в Футбольном клубе, я Василий Уткин». Видео Спорт, 21:11
Вашингтон объяснил, почему ВСУ теряют позиции Политика, 21:08
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 21:05
МОК не будет требовать осуждения спецоперации для допуска на Олимпиаду Спорт, 21:04
Новые правила работы ПИФ развернули ход торгов. Почему рынок стал падать Инвестиции, 20:44
Париж счел слова Нарышкина о войсках Франции на Украине «дезинформацией» Политика, 20:42
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Уоллес объяснил, зачем нужны дискуссии об отправке войск на Украину Политика, 20:39
МОК показал флаг нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024 Спорт, 20:38
Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже Спорт, 20:24
В МОК рассказали, сколько россиян смогут принять участие в Олимпиаде Спорт, 20:19
WSJ сообщила, что второй крупнейший банк Дубая закрыл счета «Уралкалия» Бизнес, 20:17
В Bernstein назвали коррекцию биткоина возможностью для инвестирования Крипто, 20:12
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 20:09