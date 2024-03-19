«Вы в Футбольном клубе, я Василий Уткин». Видео

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Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет.

Он стал известен в середине 1990-х как автор и ведущий порграммы «Футбольный клуб» на НТВ. Вскоре Уткин начал вести трансляции футбольных матчей и стал одним из лучших комментаторов. Также Уткин снялся в нескольких фильмах, созданных «Квартетом И».

Каким Василий Уткин запомнился зрителям — в видеоподборке РБК.