Умер гендиректор «Фиорентины» Джузеппе Бароне

Бароне один день не дожил до своего 58-го дня рождения. Ему стало плохо 17 марта перед матчем против «Аталанты», его доставили в больницу в Милане, где Бароне перенес операцию на сердце, но спустя два дня скончался

Джузеппе Бароне (Фото: acffiorentina.com)

Генеральный директор «Фиорентины» Джузеппе Бароне скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Он умер в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Бароне 17 марта стало плохо в одном из отелей Кавенаго-Брианцы, где он находился с командой в преддверии матча 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Его срочно доставили в больницу в Милане, где Бароне перенес операцию на сердце. Матч в итоге был перенесен.

Бароне, который ранее работал в банковском секторе и Mediacom, в 2017 году стал вице-президентом американского футбольного клуба «Нью-Йорк Космос», а в 2019-м перешел в «Фиорентину» на должность генерального директора.

Бароне один день не дожил до своего 58-го дня рождения.

Его сын является профессиональным футболистом, сейчас 25-летний полузащитник выступает в США за «Шарлотт Индепенденс».