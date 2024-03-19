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Умер гендиректор «Фиорентины» Джузеппе Бароне

Умер генеральный директор «Фиорентины» Джузеппе Бароне
Бароне один день не дожил до своего 58-го дня рождения. Ему стало плохо 17 марта перед матчем против «Аталанты», его доставили в больницу в Милане, где Бароне перенес операцию на сердце, но спустя два дня скончался
Джузеппе Бароне
Джузеппе Бароне (Фото: acffiorentina.com)

Генеральный директор «Фиорентины» Джузеппе Бароне скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

Он умер в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Бароне 17 марта стало плохо в одном из отелей Кавенаго-Брианцы, где он находился с командой в преддверии матча 29-го тура чемпионата Италии против «Аталанты». Его срочно доставили в больницу в Милане, где Бароне перенес операцию на сердце. Матч в итоге был перенесен.

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Бароне, который ранее работал в банковском секторе и Mediacom, в 2017 году стал вице-президентом американского футбольного клуба «Нью-Йорк Космос», а в 2019-м перешел в «Фиорентину» на должность генерального директора.

Бароне один день не дожил до своего 58-го дня рождения.

Его сын является профессиональным футболистом, сейчас 25-летний полузащитник выступает в США за «Шарлотт Индепенденс».

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Футбол Италия Фиорентина
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