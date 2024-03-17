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Головин и Кузяев сделали по передаче в матчах своих команд в Лиге 1

Головин и Кузяев записали на свой счет по передаче в матчах «Монако» и «Гавра»
«Монако» Александра Головина не удержал победу в матче с «Лорьяном» (2:2), «Гавр» Далера Кузяева уступил «Клермону» (1:2)
Александр Головин (второй слева)
Александр Головин (второй слева) (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин записал на свой счет голевую передачу в матче 26-го тура чемпионата Франции с «Лорьяном».

Игра завершилась со счетом 2:2.

Счет был открыт уже на первой минуте после автогола игрока хозяев Вильфрида Синго. На 27-й минуте свои ворота поразил уже футболист «Лорьяна» Формозе Менди.

У «Монако» забил Юссуф Фофана с передачи Головина на 61-й минуте, на 81-й удаление заработал Денис Закария.

Гости, оставшиеся вдесятером на 89-й минуте после удаления Тосина Айегуна, сравняли счет на 95-й благодаря Тьемуэ Бакайоко.

В параллельном матче «Клермон» — «Гавр» (2:1) россиянин Далер Кузяев сделал голевой пас на Андре Айю в компенсированное время первого тайма. Хозяева играли вдесятером с 30-й минуты, а гости — с 66-й.

«Монако» победил «Страсбур» в 200-м матче Головина за клуб
Спорт
Александр Головин

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У Головина шесть голов и пять передач в 25 матчах сезона за «Монако». У Кузяева — три гола и две передачи в 25 играх за «Гавр».

«Монако» занимает третье место в чемпионате, «Гавр» — 13-й.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК «Монако» Далер Кузяев Александр Головин
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