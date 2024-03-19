Власти Башкирии окажут помощь семье умершего хоккейного тренера Кольцова

Тренер «Салавата Юлаева» и бойфренд белорусской теннисистки Арины Соболенко умер в возрасте 42 лет

Константин Кольцов (в центре) (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Министерство спорта Башкортостана совместно с «Салаватом Юлаевым» окажет помощь родным и близким скончавшегося ассистента главного тренера уфимского клуба КХЛ Константина Кольцова. Об этом «Матч ТВ» сообщил министр спорта региона Руслан Хабибов.

«Выражаю соболезнования. Пришла беда, мы скорбим вместе с родными и близкими, с болельщиками «Салавата Юлаева». Мы всем нашим спортсменам и тренерам помогаем, совместно с клубом все вопросы будут решаться», — сказал Хабибов.

О смерти 42-летнего Кольцова стало известно 19 марта. Причины его кончины не уточняются.

Кольцов в составе «Салавата Юлаева» выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина, в составе сборной Белоруссии участвовал на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010). С 2022 года работал помощником тренера в «Салавате Юлаеве». С 2020 года Кольцов встречался с белорусской теннисисткой, второй ракеткой мира Ариной Соболенко.