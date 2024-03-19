Тренер «Авангарда» прокомментировал свое увольнение в разгар плей-офф КХЛ
Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец заявил «Матч ТВ», что у него нет претензий к руководству омского клуба из-за увольнения во время плей-офф КХЛ.
«Авангард» объявил об увольнении Кравца 19 марта. Омский клуб проиграл дома ярославскому «Локомотиву» два первых матча серии 1/4 финала, причем во второй игре омичи уступили со счетом 0:7.
«Конечно, это неприятные новости. Но я понимаю, что есть такая работа — надо через неудачи двигаться дальше. Я благодарен Омску за эти прекрасные два года. Благодарность болельщикам за то, что так поддерживали и переживали, так меня любили», — сказал Кравец.
Кравец заявил, что благодарен «Авангарду» за предоставленный шанс. «Считаю, что я никого не подвел, а вытащил команду в первый год, довел до медалей. <...> Единственное, я расстроился, что мне не дали даже маленького шанса, чтобы исправить ситуацию в серии с «Локомотивом», доказать нашу хорошую работу. Но у меня нет никаких претензий к «Авангарду», я все понимаю. Такая у нас работа», — добавил Кравец.
Кравец возглавил «Авангард» в октябре 2022 года, сменив Дмитрия Рябыкина. Клуб в итоге занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, в плей-офф команда дошла до полуфинала. В нынешнем сезоне «Авангард» стал вторым в Восточной конференции, в первом раунде плей-офф победил тольяттинскую «Ладу».
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