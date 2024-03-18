«Авангард» пропустил семь безответных шайб от «Локомотива» в плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» проиграл второй матч подряд в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».
Матч в Омске завершился со счетом 0:7 (0:1, 0:4, 0:2).
У «Локомотива» шайбы забросили Максим Березкин (16-я минута), Степан Никулин (32, 36), Даниил Тесанов (37), Андрей Сергеев (40), Мартин Гернат (53) и Александр Полунин (60). За два периода гости нанесли 15 бросков по воротам.
Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Локомотива», который в субботу выиграл первую встречу в овертайме (2:1).
Следующий матч пройдет 20 марта в Ярославле.
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