«Локомотив» разгромил «Авангард» со счетом 7:0 во втором матче плей-офф КХЛ

«Авангард» пропустил семь безответных шайб от «Локомотива» в плей-офф КХЛ

Матч в Омске завершился со счетом 0:7. Первые пять шайб «Авангард» пропустил от «Локомотива» после 15 бросков и отправится в Ярославль, уступая 0–2 в серии

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» проиграл второй матч подряд в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

Матч в Омске завершился со счетом 0:7 (0:1, 0:4, 0:2).

У «Локомотива» шайбы забросили Максим Березкин (16-я минута), Степан Никулин (32, 36), Даниил Тесанов (37), Андрей Сергеев (40), Мартин Гернат (53) и Александр Полунин (60). За два периода гости нанесли 15 бросков по воротам.

Счет в серии до четырех побед стал 2–0 в пользу «Локомотива», который в субботу выиграл первую встречу в овертайме (2:1).

Следующий матч пройдет 20 марта в Ярославле.