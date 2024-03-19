Клуб НХЛ уволил российского экс-журналиста за «неисполнение обязанностей»

Игорь Еронко, обладатель премии лучшему журналисту КХЛ 2018 года, работал скаутом «Сан-Хосе» с лета прошлого года. Генменеджер «Шаркс» Майк Грир заявил, что Еронко не смотрел игры и не делал того, что от него просили в клубе

Игорь Еронко (Фото: twitter.com/IgorEronkoRus)

Россиянин Игорь Еронко был уволен с должности скаута клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» за то, что плохо исполнял свои обязанности. Об этом San Jose Hockey Now рассказал генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир.

«Мы его уволили, по сути, потому, что он не выполнял свои обязанности. Игорь не соответствовал стандартам. По какой-то причине он не смотрел игры и не делал того, что мы от него просили. Поэтому мы посчитали, что лучше с ним расстаться», — сказал Грир.

По его словам, Еронко получил несколько предупреждений по поводу сдачи отчетов. «Нужно корректировать свои списки и смотреть матчи. Вы не можете заниматься скаутингом, если не находитесь на катке. Еронко много раз говорили о том, что ему необходимо совершенствоваться в этой области, но он этого не сделал», — добавил Грир.

Генменеджер «Сан-Хосе» заявил, что разочарован Еронко. «Он был помощником генерального менеджера в «Авангарде». Мы думали, что он довольно хорошо разбирается в лиге, знает игроков. <...> Но в конечном счете в ситуации, в которой находится Россия, когда ты не можешь быть там и следить за людьми, они могут делать то, что хотят. Он решил делать это без особого энтузиазма. Это не то, что мы ищем», — заключил Грир.

Еронко получил должность скаута в «Сан-Хосе» прошлым летом. С 2020 по 2023 год он работал помощником генерального менеджера «Авангарда». До этого он пять лет работал обозревателем в «Спорт-Экспрессе», получил премию лучшему журналисту КХЛ в 2018 году.