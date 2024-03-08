Клуб НХЛ «Детройт» обменял российского форварда в «Сан-Хосе»
Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» обменял российского форварда Клима Костина в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается на сайте «акул».
Взамен «Детройт» получил чешского защитника Радима Шимека и право выбора в седьмом раунде драфта 2024 года.
В нынешнем сезоне 24-летний Костин принял участие в 33 матчах в НХЛ, в которых набрал 4 (3+1) очка. Его контракт со средней зарплатой $2 млн в год действует до конца следующего сезона.
Ранее Костин выступал за «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз». Всего в НХЛ форвард провел 136 матчей и набрал 36 (19+17) очков.
Костин — бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2019) в составе сборной России и обладатель Кубка Гагарина с «Авангардом» (2021).
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