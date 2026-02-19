Хачанов взял сет у Алькараса, но все равно проиграл ему на турнире в Дохе

Россиянин в 1/4 финала уступил первой ракетке мира со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6

Карен Хачанов (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал хардового турнира категории АТР 500 в Дохе.

В 1/4 финала Хачанов (17-й в мировом рейтинге) за 2 часа 28 минут проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, первой ракетке мира, со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6.

Теперь Алькарас сразится с действующим чемпионом турнира, российским теннисистом Андреем Рублевым. Россиянин в 1/4 финала ранее обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Хачанов побеждал на турнире в Дохе в 2024 году. На его счету семь титулов ATP. В 2023-м соревнования выиграл Даниил Медведев, в 2025-м — Рублев.

Турнир в Дохе с призовым фондом $2,83 млн завершится 21 февраля.