Спорт⁠,
0

Рублев победил Циципаса и вышел в полуфинал крупного турнира в Дохе

Следующим соперником российского теннисиста может стать испанец Карлос Алькарас, первая ракетка мира
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Дохе.

В 1/4 финала 28-летний Рублев, пятый сеяный, победил грека Стефаноса Циципаса, 33-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Следующим соперником Рублева станет победитель пары Карлос Алькарас (Испания) — Карен Хачанов (Россия).

Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.

Турнир категории ATP 500 в Дохе с призовым фондом $2,83 млн завершится 21 февраля.

Рублев — действующий чемпион турнира в Дохе, он в прошлогоднем финале обыграл британца Джека Дрейпера.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP Андрей Рублев (теннисист) Стефанос Циципас
