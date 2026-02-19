Рублев победил Циципаса и вышел в полуфинал крупного турнира в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Дохе.
В 1/4 финала 28-летний Рублев, пятый сеяный, победил грека Стефаноса Циципаса, 33-ю ракетку мира, со счетом 6:3, 7:6 (7:2).
Следующим соперником Рублева станет победитель пары Карлос Алькарас (Испания) — Карен Хачанов (Россия).
Рублев занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету 17 титулов ATP.
Турнир категории ATP 500 в Дохе с призовым фондом $2,83 млн завершится 21 февраля.
Рублев — действующий чемпион турнира в Дохе, он в прошлогоднем финале обыграл британца Джека Дрейпера.
