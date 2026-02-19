Обыгравшая Андрееву теннисистка заявила, что в матче выиграли обе
Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова после победы над россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 заявила, что в матче выиграли обе. Слова спортсменки приводятся на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
«В конце я чуть не расплакалась <...> Мы обе сегодня очень упорно боролись, и меня это растрогало. Она [Мирра Андреева] играла так хорошо, она действующая чемпионка, и я чувствую, что сегодня мы обе выиграли на корте. В таких матчах всегда тяжело, когда в конце концов кто-то проигрывает», — сказала Анисимова.
Ранее в 1/4 финала 18-летняя Андреева, пятая сеяная турнира, уступила Анисимовой со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7). В третьем сете при счете 6:5 россиянка не подала на матч.
Анисимова в полуфинале сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой.
Турнир в Дубае завершится 21 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн. В прошлом году турнир выиграла Андреева.
