Обыгравшая Андрееву теннисистка заявила, что в матче выиграли обе

Анисимова после победы над Миррой Андреевой заявила, что в матче выиграли обе
Ранее в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 1000 россиянка Андреева проиграла Анисимовой со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7)
Аманда Анисимова
Аманда Анисимова (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова после победы над россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 заявила, что в матче выиграли обе. Слова спортсменки приводятся на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

«В конце я чуть не расплакалась <...> Мы обе сегодня очень упорно боролись, и меня это растрогало. Она [Мирра Андреева] играла так хорошо, она действующая чемпионка, и я чувствую, что сегодня мы обе выиграли на корте. В таких матчах всегда тяжело, когда в конце концов кто-то проигрывает», — сказала Анисимова.

Ранее в 1/4 финала 18-летняя Андреева, пятая сеяная турнира, уступила Анисимовой со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7). В третьем сете при счете 6:5 россиянка не подала на матч.

Анисимова в полуфинале сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой.

Турнир в Дубае завершится 21 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн. В прошлом году турнир выиграла Андреева.

Рената Утяева
теннис Аманда Анисимова Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
