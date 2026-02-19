 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,6 x 4,05 2 5,4 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,6 x 3,15 2 2,9 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 4,15 x 4 2 1,78 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 6,9 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,42 x 5,3 2 6,2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Спорт⁠,
0

Мирра Андреева проиграла шестой ракетке мира на «тысячнике» в Дубае

Андреева проиграла Анисимовой в четвертьфинале «тысячника» WTA в Дубае
Российская теннисистка в 1/4 финала уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7)
Фото: Francois Nel / Getty Images
Фото: Francois Nel / Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае.

В 1/4 финала 18-летняя россиянка, пятая сеяная, уступила американке Аманде Анисимовой, шестой ракетке мира, со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7).

В третьем сете при счете 6:5 Андреева не подала на матч.

Анисимова в 1/2 финала сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой.

Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.

Турнир в Дубае завершится 21 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн. В прошлом году турнир выиграла Андреева.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Мирра Андреева Аманда Анисимова
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Мирра Андреева упустила матчбол и вылетела с «тысячника» в Дохе
Спорт
Рублев победил Циципаса и вышел в полуфинал крупного турнира в Дохе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 17:29
Картины Рериха снова потребовали вернуть государству Общество, 19:24
Первая медаль для России. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:20
Трамп пошутил про Инфантино на заседании «Совета мира» Спорт, 19:18
Трамп рассказал, сколько заплатили участники Совета мира Политика, 19:16
Haval обновил внедорожники H7 и H9 для России. Что изменилось Авто, 19:02
Экс-комбриг ВСУ рассказал о ранении Залужного во время звонка из Киева Политика, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Видео медальной гонки российского ски-альпиниста Филиппова на Олимпиаде Спорт, 18:58
Роспатент объяснил, как в базе могла появиться заявка от имени Долиной Общество, 18:48
Центральный университет стал лучшим в России по качеству платного набора Радио, 18:44
Волейболист «Локомотива» Деру вернется в команду после курса химиотерапии Спорт, 18:44
Появился спутниковый снимок снежного циклона, накрывшего Москву Общество, 18:44
Тихонов отказался называть медаль Филиппова на ОИ историческим событием Спорт, 18:43
Как нейротехнологии меняют будущее человека в России и мире Тренды, 18:43