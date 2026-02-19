Мирра Андреева проиграла шестой ракетке мира на «тысячнике» в Дубае
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Дубае.
В 1/4 финала 18-летняя россиянка, пятая сеяная, уступила американке Аманде Анисимовой, шестой ракетке мира, со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (4:7).
В третьем сете при счете 6:5 Андреева не подала на матч.
Анисимова в 1/2 финала сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой.
Андреева занимает седьмое место в мировом рейтинге (лучшая из россиянок), на ее счету четыре титула WTA в одиночном разряде.
Турнир в Дубае завершится 21 февраля. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $4,08 млн. В прошлом году турнир выиграла Андреева.
