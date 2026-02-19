Глава Федерации альпинизма рассказал о неверии в успех Филиппова на Играх

Алексей Слотюк подчеркнул, что серебряная медаль Никиты Филиппова в ски-альпинизме на Олимпиаде — это результат слаженной командной работы, в которую вложились тренеры, волонтеры и болельщики, не перестававшие верить в его успех

Фото: телеграм-канал Никиты Филиппова

Президент Федерации альпинизма России Алексей Слотюк заявил «РБК Спорт», что Никита Филиппов смог развеять сомнения многих, кто не верил в возможность завоевания первой олимпийской медали в ски-альпинизме для страны.

«Мы всегда гордились культурной составляющей альпинизма, но сегодня мы доказали, что Россия способна добиваться спортивных побед на самом высоком уровне. Первая олимпийская медаль в ски-альпинизме — это историческое событие, которое многие считали невозможным. Говорили: «Это нереально», «Ничего не выйдет». Но Никита не только опроверг эти сомнения, но и завоевал серебро, подняв планку для всего российского альпинистского и спортивного сообщества», — сказал Слотюк.

По словам президента федерации, олимпийский успех Филиппова — «знаковое событие как для российского спорта, так и для всего альпинистского сообщества».

Также он отметил, что победа спортсмена — это не только его заслуга: «Но и результат работы всей системы подготовки: тренеров, волонтеров и болельщиков, которые верили в успех. Мы сильны как в культуре, так и в спорте!».

На Олимпиаде в Италии ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призером в спринтерской гонке, уступив только испанскому спортсмену Ориолю Кардону Колю. Эта награда — первая и единственная медаль России на текущих Играх.

Ски-альпинизм, сочетающий лыжные гонки, скоростной спуск и элементы альпинизма, впервые был включен в олимпийскую программу.

В январе Филиппов завоевал бронзовые медали на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте. На чемпионате мира 2025 года россиянин завершил спринт 25-м.