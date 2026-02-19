 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,63 x 4,1 2 5,1 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,65 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,9 x 2,9 2 2,75 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 4,05 x 3,3 2 1,98 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 6,8 2 9,5 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,42 x 5,3 2 6,2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Тутберидзе присутствовала на тренировке Петросян перед выступлением на ОИ

Сюжет
Олимпиада-2026
Ранее на олимпийском квалификационном турнире в Китае Тутберидзе нельзя было общаться и пересекаться с Петросян
Аделия Петросян
Аделия Петросян (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Тренер Этери Тутберидзе присутствовала на заключительной тренировке российской фигуристки Аделии Петросян перед произвольной программой на Олимпийских играх в Италии, передает корреспондент ТАСС.

На олимпийском турнире в качестве тренеров Петросян заявлены Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что Тутберидзе имеет право помогать Петросян на Олимпиаде.

Во время короткой программы Тутберидзе не была со спортсменкой после проката и в зоне kiss&cry.

В прошлом году на олимпийском квалификационном соревновании в Китае Тутберидзе не была заявлена тренером фигуристки. Ей нельзя было общаться и пересекаться с Петросян.

По результатам короткой программы на Играх Петросян заняла пятое место, получив 72,89 балла. Лидером идет японка Ами Накаи (78,71), на втором месте расположилась соотечественница Каори Сакамото (77,23), третья — американка Алиса Лью (76,59), четвертая — еще одна японка, Монэ Тиба (74,00).

Произвольную программу одиночницы покажут позднее 19 февраля. Россиянка выйдет в сильнейшей разминке.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

