Тутберидзе присутствовала на тренировке Петросян перед выступлением на ОИ

Ранее на олимпийском квалификационном турнире в Китае Тутберидзе нельзя было общаться и пересекаться с Петросян

Аделия Петросян (Фото: Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press)

Тренер Этери Тутберидзе присутствовала на заключительной тренировке российской фигуристки Аделии Петросян перед произвольной программой на Олимпийских играх в Италии, передает корреспондент ТАСС.

На олимпийском турнире в качестве тренеров Петросян заявлены Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Ранее директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что Тутберидзе имеет право помогать Петросян на Олимпиаде.

Во время короткой программы Тутберидзе не была со спортсменкой после проката и в зоне kiss&cry.

В прошлом году на олимпийском квалификационном соревновании в Китае Тутберидзе не была заявлена тренером фигуристки. Ей нельзя было общаться и пересекаться с Петросян.

По результатам короткой программы на Играх Петросян заняла пятое место, получив 72,89 балла. Лидером идет японка Ами Накаи (78,71), на втором месте расположилась соотечественница Каори Сакамото (77,23), третья — американка Алиса Лью (76,59), четвертая — еще одна японка, Монэ Тиба (74,00).

Произвольную программу одиночницы покажут позднее 19 февраля. Россиянка выйдет в сильнейшей разминке.

Петросян является трехкратной чемпионкой России и трижды побеждала в финале Кубка России.

Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.