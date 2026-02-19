Швейцарка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме
Швейцарская ски-альпинистка Марианна Фаттон завоевала золото в спринте на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в сильный снегопад в Бормио.
В финальном забеге она показала результат 2 минуты 59,77 секунды.
Второй стала француженка Эмили Арроп (отставание 2,38 секунды), третьей — испанка Ана Алонсо Родригес (+10,45).
Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.
Фаттон стала первой олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме в истории.
Позднее в четверг в финале в мужском спринте выступит россиянин Никита Филиппов.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле