 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,63 x 4 2 5,3 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,7 x 3,7 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,55 x 3,2 2 2,85 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,75 x 3,85 2 1,9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины США Словакия 1 1,25 x 7 2 9 Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины Канада Финляндия 1 1,38 x 5,7 2 6,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,88 x 57 2 1,44 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Швейцарка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме

Швейцарка Фаттон стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме
Сюжет
Олимпиада-2026
Марианна Фаттон завоевала золото в спринте
Марианна Фаттон
Марианна Фаттон (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Швейцарская ски-альпинистка Марианна Фаттон завоевала золото в спринте на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в сильный снегопад в Бормио.

В финальном забеге она показала результат 2 минуты 59,77 секунды.

Второй стала француженка Эмили Арроп (отставание 2,38 секунды), третьей — испанка Ана Алонсо Родригес (+10,45).

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Фаттон стала первой олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме в истории.

Позднее в четверг в финале в мужском спринте выступит россиянин Никита Филиппов.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 ски-альпинизм
Материалы по теме
Российский ски-альпинист вышел в финал спринта на Олимпиаде
Спорт
Ски-альпинизм: что представляет собой новый олимпийский вид спорта
База знаний
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Ски-альпинист Филиппов принес России первую медаль на Олимпиаде-2026 Спорт, 16:20
Мединский доложил Путину о результатах переговоров в Женеве Политика, 16:19
Краснов попросил судей чаще применять домашний арест Политика, 16:15
В Липецкой области возбудили уголовное дело после обвала крыши на заводе Общество, 16:12
Отсидевший за убийство бывший капитан «Фламенго» вернулся в футбол Спорт, 16:08
Швейцарка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме Спорт, 16:06
Первая медаль для России. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 16:21
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Состояние раненого при нападении с ножом школьника назвали тяжелым Общество, 16:04
Куда жаловаться на плохую уборку снега и льда Недвижимость, 16:03
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Биржевые цены на газ в Европе взлетели почти на 15% за два дня Инвестиции, 15:59
Карл III заявил о поддержке расследования по делу бывшего принца Эндрю Политика, 15:56
The Guardian сообщила о планах США построить военную базу в секторе Газа Политика, 15:55
Туск назвал, когда эвакуация из Ирана может стать невозможной из-за боев Политика, 15:53