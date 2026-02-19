Швейцарка Фаттон стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме

Швейцарка стала первой в истории олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме

Марианна Фаттон завоевала золото в спринте

Марианна Фаттон (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Швейцарская ски-альпинистка Марианна Фаттон завоевала золото в спринте на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в сильный снегопад в Бормио.

В финальном забеге она показала результат 2 минуты 59,77 секунды.

Второй стала француженка Эмили Арроп (отставание 2,38 секунды), третьей — испанка Ана Алонсо Родригес (+10,45).

Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.

Фаттон стала первой олимпийской чемпионкой в ски-альпинизме в истории.

Позднее в четверг в финале в мужском спринте выступит россиянин Никита Филиппов.