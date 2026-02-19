 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Олимпиакос Пирей Байер 1 73 x 22 2 1,01 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Брюгге Атлетико 1 14 x 1,1 2 10,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Буде/Глимт Интер Милан 1 1,01 x 20 2 70 Футбол Лига Европы УЕФА Лилль Црвена Звезда 1 1,65 x 4 2 5,1 Футбол Лига Европы УЕФА Селтик Штутгарт 1 3,25 x 3,6 2 2,15 Футбол Лига Европы УЕФА ПАОК Сельта 1 2,5 x 3,3 2 2,9 Футбол Лига конференций УЕФА Ноа АЗ Алкмар 1 3,65 x 3,7 2 1,97 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 3,2 x 60 2 1,37 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,44 x 58 2 2,88 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,93 x 58 2 1,43 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 3,25 x 20,5 2 1,38
Олимпиада-2026⁠,
0

Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Проигравшие команды встретятся 21 февраля в матче за третье место. Финал пройдет 22 февраля

Сборная США обыграла команду Швеции в воератйме четвертьфинала Олимпийских игр со счетом 2:1.

Шайбы у победителей забросили Дилан Ларкин (32-я минута) и Куинн Хьюз (64), в составе проигравшей команды гол на счету Мики Зибанежада (59).

США 20 февраля в полуфинале сыграет с командой Словакии, которая обыграла Германию со счетом 4:1. Матч начнется в 23:10 мск.

В другом полуфинале в этот день сыграют сборные Канады и Финляндии (18:40).

При этом обе команды в четвертьфинале одержали волевые победы в овертайме. Канада победила Чехию (4:3), Финляндия — Швейцарию (3:2), отыграв за шесть минут отставание в две шайбы.

Проигравшие команды встретятся 21 февраля в матче за третье место. Финал пройдет 22 февраля.

Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует посетить финал мужского хоккейного турнира Олимпиады 2026 года в Италии в случае участия в матче за золото американской сборной.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии. Однако на последних двух Олимпийских играх с участием игроков НХЛ неизменно побеждала сборная Канады.

Сборная России из-за отстранения пропускает турнир.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Теги
Олимпиада-2026 россияне на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Канадский шорт-трекист победил на дистанции 500 метров на Олимпиаде
Спорт
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии
Спорт
Корейские шорт-трекистки взяли золото в эстафете на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
Лавров предупредил о риске ядерного инцидента после ударов США по Ирану Политика, 03:41
Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде Спорт, 03:21
Юрист Верхнебаканского завода отказался комментировать отзыв иска Общество, 03:13
CBS узнал о готовности военных США к удару по Ирану в субботу Политика, 03:05
Глава Ленобласти сообщил об отражении воздушной атаки на регион Политика, 02:55
Норвежский клуб российского вратаря сотворил третью подряд сенсацию в ЛЧ Спорт, 02:37
Белый дом сообщил о «значительном прогрессе» на переговорах в Женеве Политика, 02:23
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Экс-премьер Израиля раскритиковал Такера Карлсона за слова о задержании Политика, 01:58
Резервуар с нефтепродуктами в Псковской области загорелся из-за дронов Политика, 01:36
В США переговоры по Ирану в Женеве назвали «гамбургером, набитым ничем» Политика, 01:26
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на полеты Политика, 01:11
Российская делегация вернулась с переговоров в Женеве в Москву Политика, 01:09
Чем закончились переговоры России, США и Украины. Эфир телеканала РБК Политика, 01:05