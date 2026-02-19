Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде

Проигравшие команды встретятся 21 февраля в матче за третье место. Финал пройдет 22 февраля

Сборная США обыграла команду Швеции в воератйме четвертьфинала Олимпийских игр со счетом 2:1.

Шайбы у победителей забросили Дилан Ларкин (32-я минута) и Куинн Хьюз (64), в составе проигравшей команды гол на счету Мики Зибанежада (59).

США 20 февраля в полуфинале сыграет с командой Словакии, которая обыграла Германию со счетом 4:1. Матч начнется в 23:10 мск.

В другом полуфинале в этот день сыграют сборные Канады и Финляндии (18:40).

При этом обе команды в четвертьфинале одержали волевые победы в овертайме. Канада победила Чехию (4:3), Финляндия — Швейцарию (3:2), отыграв за шесть минут отставание в две шайбы.

Проигравшие команды встретятся 21 февраля в матче за третье место. Финал пройдет 22 февраля.

Ранее издание Corriere della Sera сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует посетить финал мужского хоккейного турнира Олимпиады 2026 года в Италии в случае участия в матче за золото американской сборной.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии. Однако на последних двух Олимпийских играх с участием игроков НХЛ неизменно побеждала сборная Канады.

Сборная России из-за отстранения пропускает турнир.