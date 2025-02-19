Лучшего бомбардира КХЛ удалили до конца матча за оскорбление судей

«Салават Юлаев» проиграл в гостях «Ладе» со счетом 0:3. В концовке первого периода уфимцы остались без своего лидера Джошуа Ливо, которому выписали суммарно 32 минуты штрафа за оскорбление судей и неспортивное поведение

Джошуа Ливо (Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»)

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо получил удаление до конца матча с тольяттинской «Ладой» за оскорбление арбитров и неспортивное поведение, следует из онлайн-протокола на сайте КХЛ.

Ливо получил удаление на последней минуте первого периода при счете 0:1. Перед этим канадец подхватил шайбу и вошел в зону «Лады», где его блокировал соперник, а судья остановил игру. Ливо сделал жест руками в сторону арбитра и поехал на скамейку запасных, но его отправили в раздевалку, и у выхода со льда он толкнул игрока «Лады».

Канадцу выписали один малый штраф (две минуты) и два дисциплинарных (10 и 20 минут).

«Салават Юлаев» проиграл со счетом 0:3.

На счету Ливо в этом сезоне 41 шайба и 23 передачи в 50 матчах, он возглавляет списки лучших снайперов и бомбардиров сезона.

Уфимский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф.