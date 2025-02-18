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Клуб КХЛ отсудил ₽500 тыс. у выбежавшего на лед болельщика

Ярославский «Локомотив» отсудил у выбежавшего на лед болельщика ₽500 тыс.
За появление фаната на льду ярославский «Локомотив» был оштрафован КХЛ на полмиллиона рублей и решил взыскать эту сумму с нарушителя
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press
Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Ярославский «Локомотив» через суд взыскал 500 тыс. руб. с болельщика, который выбежал на лед во время матча КХЛ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решения Кировского районного суда Ярославля.

Болельщик Евгений Баунов 24 апреля 2024 года выбежал на лед во время встречи между «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом». Из-за этого игру на некоторое время остановили. КХЛ позднее оштрафовала ярославский клуб из-за этого фаната на 500 тыс. руб. «Локомотив» подал в суд, чтобы взыскать эту сумму с Баунова.

Кировский районный суд полностью поддержал исковое требование клуба. Также Баунову придется возместить судебные расходы на уплату госпошлины в размере 15 тыс. руб.

Похожий случай произошел в 2023 году. Казанский «Ак Барс» тогда отсудил ₽500 тыс. у выбежавшего на лед во время матча блогера и пранкера Талипа Миннегалиева.

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