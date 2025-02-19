Конкурент клуба Слуцкого за выход в плей-офф снялся с Лиги чемпионов

«Шаньдун Тайшань» не поехал на последний матч общего этапа и был исключен, что повысило шансы «Шанхай Шэньхуа» на плей-офф. ESPN пишет, что AFC теперь нужно решить, как пересчитать очки, потому что снявшийся клуб играл не со всеми

Леонид Слуцкий (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Китайский клуб «Шаньдун Тайшань» снялся с азиатской Лиги чемпионов перед последним матчем общего этапа с корейским «Ульсаном», сообщила пресс-служба Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Игра должна была пройти в среду, «Шаньдун Тайшань» достаточно было ничейного результата, чтобы выйти в плей-офф (туда попадают по восемь команд из двух региональных групп).

AFC последовательно придерживается политики исключения клубов в случае неявки на игру, как это произошло во второй Лиге чемпионов с индийским «Мохун Баган», который не поехал в Иран из-за ракетных обстрелов.

Reuters пишет, что «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, теперь гарантировал себе место в плей-офф. У «Шэньхуа» 10 очков после восьми игр и седьмое место в турнирной таблице, а идущий восьмым «Шанхай Порт» (8 очков) еще свой матч восьмого тура не сыграл.

Однако ESPN отмечает, что снятие китайского клуба осложнило ситуацию с турнирной таблицей, поскольку в этом сезоне в турнире команды на общем этапе играют, как и в Лиге чемпионов УЕФА, не со всеми соперниками.

У клубов получится разное количество матчей, а проигравшие исключенному «Шаньдун Тайшань» могут потребовать какой-то компенсации и пока неясно, как AFC решит эту проблему и будет ли пересчитывать очки.