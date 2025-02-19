В полиции объяснили визит силовиков с обыском в школу единоборств в Краснодаре

В полиции объяснили визит силовиков в школу единоборств в Краснодаре

Ранее Baza опубликовала видео визита силовиков на детскую тренировку в Краснодаре. В краевом МВД сообщили, что проверку организовала прокуратура совместно с другими ведомствами и нашла многочисленные нарушения в работе клуба

В одном из бойцовских клубов Краснодара прошла проверка, выявившая факт незаконной предпринимательской деятельности, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Ранее в среду телеграм-канал Baza опубликовал видео с появлением силовиков на тренировке в клубе «Молодые орлы» 13 февраля. Судя по кадрам, в зале в этот момент находилось много детей. По данным Baza, силовики могли искать нелегальных мигрантов.

В полиции отметили, что оперативно-профилактическое мероприятие было организовано органами прокуратуры совместно с сотрудниками региональных Центра противодействия экстремизму, МЧС, УФНС, управления Роспотребнадзора и военкомата с целью проверки деятельности неформальных бойцовских клубов и спортивных объединений боевых искусств.

В спортклубе выявили «отсутствие кассового аппарата, нарушение санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и пожарной безопасности».

РБК обратился за комментарием в академию единоборств «Молодые орлы».