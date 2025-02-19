Мирра Андреева вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае
Теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв американку Пейтон Стирнс.
Андреева одержала победу над 46-й ракеткой мира со счетом 6:1, 6:1.
Россиянка проводила второй матч за день — ранее в среду она обыграла чешку Маркету Вондроушову (7:5, 6:0).
Следующей соперницей россиянки будет вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек, которой она проиграла их единственную встречу в карьере.
В live-версии рейтинга WTA Андреева уже обошла Диану Шнайдер и вплотную приблизилась к лучшей российской теннисистке Дарье Касаткиной (11-я и 12-я строчки).
Чемпионка турнира в Дубае получит тысячу рейтинговых очков и почти $600 тыс. призовых.
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