Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, где сыграет со Свёнтек

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае

Андреева, проводившая второй матч за день, разгромила американку Стирнс и теперь встретится с Игой Свёнтек. В рейтинге WTA Андреева обошла Диану Шнайдер и вплотную приблизилась к Дарье Касаткиной

Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв американку Пейтон Стирнс.

Андреева одержала победу над 46-й ракеткой мира со счетом 6:1, 6:1.

Россиянка проводила второй матч за день — ранее в среду она обыграла чешку Маркету Вондроушову (7:5, 6:0).

Следующей соперницей россиянки будет вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек, которой она проиграла их единственную встречу в карьере.

В live-версии рейтинга WTA Андреева уже обошла Диану Шнайдер и вплотную приблизилась к лучшей российской теннисистке Дарье Касаткиной (11-я и 12-я строчки).

Чемпионка турнира в Дубае получит тысячу рейтинговых очков и почти $600 тыс. призовых.