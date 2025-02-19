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Мирра Андреева вышла в четвертьфинал престижного турнира в Дубае

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, где сыграет со Свёнтек
Андреева, проводившая второй матч за день, разгромила американку Стирнс и теперь встретится с Игой Свёнтек. В рейтинге WTA Андреева обошла Диану Шнайдер и вплотную приблизилась к Дарье Касаткиной
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Christopher Pike / Getty Images)

Теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), обыграв американку Пейтон Стирнс.

Андреева одержала победу над 46-й ракеткой мира со счетом 6:1, 6:1.

Россиянка проводила второй матч за день — ранее в среду она обыграла чешку Маркету Вондроушову (7:5, 6:0).

Следующей соперницей россиянки будет вторая ракетка мира полька Ига Свёнтек, которой она проиграла их единственную встречу в карьере.

В live-версии рейтинга WTA Андреева уже обошла Диану Шнайдер и вплотную приблизилась к лучшей российской теннисистке Дарье Касаткиной (11-я и 12-я строчки).

Чемпионка турнира в Дубае получит тысячу рейтинговых очков и почти $600 тыс. призовых.

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теннис WTA Мирра Андреева Ига Свёнтек
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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