Лидер «Локомотива» признался, что с трудом отказался от денег «Зенита»

Тикнизян считает, что в «Зените» был бы больше расстроен тем, что не играет, «нежели тем, что где-то что-то недополучил»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Ведущий защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизяна сообщил, что отказался от перехода в «Зенит» из-за желания играть в футбол, а не сидеть на лавке запасных. Об этом он сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тикнизян был близок к переходу в «Зенит» зимой 2024 года, но в итоге футболист отказался от предложения. Также футболист отказался от перехода в «Зенит» летом.

«Я условия запросил не катастрофически большие, как об этом писали, но больше тех, что мне предлагали. И мне было важно посмотреть, будут ли со мной дальше их обсуждать, показывая тем самым, что действительно во мне заинтересованы как в футболисте. И, получив отрицательный ответ несколько раз, я понял, что клубу просто нужно «залатать дырку» на этой позиции — взять человека в обойму».

По словам футболиста, «отказываться от тех денег, что были предложены, тоже было тяжело».

«Потом случались моменты, когда немножко расстраивало, что ты не можешь позволить своей семье то, что хотел годами. Но на дистанции, уверен, все это будет. Главное — работать и верить в себя, играть в футбол», — добавил он.

Тикнизян считает, что в «Зените» был бы больше расстроен тем, что не играет, «нежели тем, что где-то что-то недополучил».

Зимой 2024 года «Чемпионат» сообщал, что Тикнизян запросил зарплату у петербургского клуба около €2 млн — по данным журналиста Ивана Карпова, именно от такой суммы в «Зените» ранее отказался футболист Данил Круговой, решивший уйти в ЦСКА. RT писал, что Тикнизяну предложили 10 млн руб. в месяц.