ЦСКА на своем льду проиграл худшей команде КХЛ

Матч завершился со счетом 1:2. Армейцы забросили единственную шайбу за 24 секунды до конца встречи

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров (Фото: Официальный сайт ПХК ЦСКА)

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА проиграл подмосковному «Витязю» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Москве завершился со счетом 1:2 (0:2, 0:0, 1:0).

У гостей шайбы забросили Иван Воробьев (на девятой минуте) и Дерек Барак (15). ЦСКА ответил голом Максима Мамина на 60-й минуте.

«Витязь» занимает последнее место в сводной таблице чемпионата КХЛ и не сыграет в плей-офф.

В другом матче «Металлург» в Магнитогорске победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:1, прервав серию из трех поражений и вернувшись на первое место в Восточной конференции.

Перед игрой под своды арены подняли стяг Даниса Зарипова, который выступал за обе команды и завершил карьеру в прошлом году.