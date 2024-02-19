ЦСКА на своем льду проиграл худшей команде КХЛ
Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА проиграл подмосковному «Витязю» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч в Москве завершился со счетом 1:2 (0:2, 0:0, 1:0).
У гостей шайбы забросили Иван Воробьев (на девятой минуте) и Дерек Барак (15). ЦСКА ответил голом Максима Мамина на 60-й минуте.
«Витязь» занимает последнее место в сводной таблице чемпионата КХЛ и не сыграет в плей-офф.
В другом матче «Металлург» в Магнитогорске победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:1, прервав серию из трех поражений и вернувшись на первое место в Восточной конференции.
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