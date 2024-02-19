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ЦСКА на своем льду проиграл худшей команде КХЛ

ЦСКА на своем льду проиграл аутсайдеру КХЛ «Витязю»
Матч завершился со счетом 1:2. Армейцы забросили единственную шайбу за 24 секунды до конца встречи
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров (Фото: Официальный сайт ПХК ЦСКА)

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА проиграл подмосковному «Витязю» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч в Москве завершился со счетом 1:2 (0:2, 0:0, 1:0).

У гостей шайбы забросили Иван Воробьев (на девятой минуте) и Дерек Барак (15). ЦСКА ответил голом Максима Мамина на 60-й минуте.

«Витязь» занимает последнее место в сводной таблице чемпионата КХЛ и не сыграет в плей-офф.

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В другом матче «Металлург» в Магнитогорске победил казанский «Ак Барс» со счетом 2:1, прервав серию из трех поражений и вернувшись на первое место в Восточной конференции.

Перед игрой под своды арены подняли стяг Даниса Зарипова, который выступал за обе команды и завершил карьеру в прошлом году.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Витязь
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